Anoche terminó la primera fecha del torneo

Argentino de Trenque Lauquen venció anoche a Independiente de Zárate por 80 a 79, cerrando la fecha del grupo 1 del torneo Prefederal.

Además, en doble tiempo suplementario, Pueblo Nuevo ganó el clásico de Olavarría sobre Racing 79 a 78. Habían empatado en 61 y 73.

Este fin de semana Los Indios visita a Independiente de Zárate y 9 de Julio es local ante Náutico de San Pedro.

Fixure

Grupo 1

Primera fecha

Los Indios 86 vs 9 de Julio 59

Náutico SP 78 vs Comunicaciones (P) 75

Argentino TL 80 vs Independiente Zte. 79

Grupo 2

Platense 80 vs Social Korn 64

Independiente 80 vs Gimnasia 66

Racing Ol. 78 vs Pueblo Nuevo 79

Segunda fecha

Independiente Zte. Vs Los Indios

9 de Julio vs Náutico SP

Comunicaciones (P) vs Argentino TL

Tercera fecha

Los Indios vs Argentino TL

Náutico SP vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs 9 de Julio

Cuarta fecha

Argentino TL vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs 9 de Julio

Los Indios vs Comunicaciones (P)

Quinta fecha

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.