Los Indios fue más que 9 de Julio

Los Indios no dejó dudas y barrió a 9 de Julio anoche en el estadio Tomás Corrado por 86 a 59, en el inicio de la segunda fase del campeonato Prefederal.

El partido solo tuvo razón de ser en el primer cuarto que se mantuvo la paridad en el marcador 16-14 (11 de los 16 fueron de Gastón Berestein para el Canario).

En el segundo cuarto, la combinación entre Agustín Carabajal y Pablo Martínez fue letal para 9 de Julio que quedó abajo 50-23. No se pudo recuperar más.

Hoy se cierra la primera rueda con un partido restante en cada grupo del campeonato.

Fixture

Grupo 1

Primera fecha

Los Indios 86 vs 9 de Julio 59

Náutico SP 78 vs Comunicaciones (P) 75

Hoy: Argentino TL vs Independiente Zte. (Sánchez-Anselmo)

Grupo 2

Platense 80 vs Social Korn 64

Independiente 80 vs Gimnasia 66

Hoy: Racing Ol. vs Pueblo Nuevo (Chantiri-Alvarez)

Segunda fecha

Independiente Zte. Vs Los Indios

9 de Julio vs Náutico SP

Comunicaciones (P) vs Argentino TL