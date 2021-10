Los Indios recibe esta noche a 9 de Julio

Los Indios y 9 de Julio inician esta noche su participación en la segunda fase del campeonato provincial de clubes de básquetbol, también denominado prefederal.

Juegan en el estadio Tomás Corrado, desde las 20, en partido que será controlado por Raúl Sánchez y Alexis Biset.







Fixure

Grupo 1

Primera fecha

Los Indios vs 9 de Julio (Sánchez-Biset)

Náutico SP vs Comunicaciones (P)(Petroni-Arribas)

Domingo: Argentino TL vs Independiente Zte. (Sánchez-Anselmo)

Grupo2

Platense 80 vs Social Korn 64

Independiente 80 vs Gimnasia 66

Domingo: Racing Ol. vs Pueblo Nuevo (Chantiri-Alvarez)

Segunda fecha

Independiente Zte. Vs Los Indios

9 de Julio vs Náutico SP

Comunicaciones (P) vs Argentino TL



Tercera fecha

Los Indios vs Argentino TL

Náutico SP vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs 9 de Julio

Cuarta fecha

Argentino TL vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs 9 de Julio

Los Indios vs Comunicaciones (P)