Ciclista tampoco pudo con Gimnasia en La Plata

Ciclista Juninense enfrentó anoche a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la tercera fecha de La Liga Argentina de Básquetbol. Fue el último encuentro del verdirrojo como visitante, antes de la seguidilla de 4 partidos que tendrá el elenco de Jaule como local en el Coliseo del Boulevard, a partir del miércoles que viene.

El Lobo platense conservó el invicto derrotando a Ciclista Juninense por 86 a 64 dominando el partido de principio al fin.

No fue la mejor versión del Verdirrojo en lo que va del campeonato, alcanzando magros 64 puntos en la canasta adversaria.

Ahora Ciclista tiene cuatro días para preparar los partidos de la sede Junín que serán clave para la lucha por los puestos de vanguardia del campeonato.

Anoche

Bahía Basket 88 vs Villa Mitre 83

Racing (Ch) 77 vs Lanús 72

Estudiantes (Ola) 75 vs Quilmes 79

Barrio Parque 73 vs Independiente (O) 74

Deportivo Viedma 110 vs Del Progreso 78

Colón (Sf) 82 vs Echagüe 77

Jachal 71 vs Rivadavia (Mza) 74

Gimnasia (La Plata) 86 vs Ciclista 64

Deportivo Norte 76 vs Ameghino 77

Parque Sur 60 vs Rocamora 68

Burbuja Ciclista (27 al 31/10)

27 Dep. Viedma vs Ciclista

28 Ciclista vs Bahía Basket

30 Villa Mitre vs Ciclista

31 Ciclista vs Del Progreso

Viernes 5/11

(interpareja)

21.30 Ciclista vs Gimnasia La Plata



Burbuja Bahía Blanca (del 9 al 13 de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista Juninense

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata