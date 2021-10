Ciclista juega en la ciudad de La Plata

Ciclista Juninense enfrenta hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata por la tercera fecha de La Liga Argentina de Básquetbol. Será el último encuentro del verdirrojo como visitante, antes de la seguidilla de 4 partidos que tendrá el elenco de Jaule como local en el Coliseo del Boulevard.

El Lobo platense viene invicto. Se basa principalmente en su máxima figura, Nicolás Gianella. Además, los dos valores en el poste bajo andan muy bien, como Franco Barroso y Facundo Vallejos.

Por su parte, Ciclista tuvo dos primeras jornadas muy buenas, ganando en Mar Del Plata ante el duro Quilmes y cayendo en suplementario ante Estudiantes en Olavarría. Valentín Costa probará en la entrada en calor y verá si está para jugar o no tras la distensión de ligamentos. El partido se juega desde las 21.

Fixture

Hoy

20:30 Bahia Basket vs Villa Mitre

21:00 Racing (Ch) vs Lanús

21:00 Estudiantes (Ola) vs Quilmes

21:00 Barrio Parque vs Independiente (O)

21:00 Deportivo Viedma vs Del Progreso

21:00 Colón (Sf) vs Echagüe

21:00 Jachal vs Rivadavia (Mza)

21:00 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21:30 Deportivo Norte vs Ameghino

22:00 Parque Sur vs Rocamora

Burbuja Ciclista (27 al 31/10)

27 Dep. Viedma vs Ciclista

28 Ciclista vs Bahía Basket

30 Villa Mitre vs Ciclista

31 Ciclista vs Del Progreso

Viernes 5/11 (interpareja)

21.30 Ciclista vs Gimnasia La Plata

Burbuja Bahía Blanca (del 9 al 13 de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata.