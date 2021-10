Argentino jugará doce partidos este año

La Liga Nacional ya palpita su esperado inicio. Comienza la cuenta regresiva para el arranque, e independientemente de que lo próximo en el horizonte será el Final 8 del Súper 20, muchos ya marcan en el calendario el ansiado martes 2 de noviembre como fecha clave. Será el arranque de una nueva temporada de la Liga, de las más prestigiosas de Latinoamérica y respetada en todo el mundo, en una edición que retomará el formato tradicional de competición.

A dos semanas del arranque, el partido debut de la temporada será entre Riachuelo de La Rioja y San Lorenzo, uno de los debutantes de la categoría frente al vigente y pentacampeón del certamen. Será a las 21 horas en el imponente Superdomo de La Rioja, uno de los estadios más lujosos y de mayor infraestructura del país. Estadio único por su estructura y acondicionamiento.

El espectacular estadio Superdomo de La Rioja, inaugurado en diciembre del 2015, será la casa de Riachuelo. Cuenta con una capacidad para 13 mil personas, en el caso de conciertos, y 11.000 para eventos deportivos como partidos de básquet. No solo fue sede de una de las burbujas de Liga Argentina en el corriente año, sino que además resultó la casa de la Selección en las ventanas eliminatorias FIBA. Está ubicado entre la Avenida Circunvalación y Avenida de Los Nogales, en el Parque de la Ciudad, a unos 10 minutos del centro de la capital provincial. Hoy, probablemente, sea el mejor estadio cubierto del país para la práctica del deporte. La superficie cubierta es de 8300 metros cuadrados, se destaca la cúpula vidriada -tiene una altura de 46 metros desde su punto más alto hasta el piso-, el amplio espacio para estacionamiento (8000 autos) y las mejoras que le fueron haciendo desde su inauguración formal.

Argentino debuta en Junín el martes 2 de noviembre ante Boca Juniors y cierra el año 2021 también en nuestra ciudad, el miércoles 22 de diciembre ante Comunicaciones de Mercedes. Luego se para el campeonato por las fiestas de fin de año. En total, en dos meses, Argentino deberá disputar doce partidos.

Fixture Turco 2021

04-11 Argentino vs Boca Juniors

09-11 Gimnasia vs Argentino

11-11 San Lorenzo vs Argentino

15-11 Argentino vs Hispano

19-11 Oberá TC vs Argentino

21-11 Comunicaciones vs Argentino

04-12 Argentino vs Platense

11-12 Riachuelo vs Argentino

13-12 Instituto vs Argentino

15-12 Atenas vs Argentino

18-12 Argentino vs Unión Santa Fe

22-12 Argentino vs Comunicaciones.