El sábado juegan Los Indios y 9 de Julio

En el inicio de la segunda fase del campeonato provincial de clubes de básquetbol, este sábado juegan Los Indios y 9 de Julio, a las 20, en el estadio Tomás Corrado.

Fixure

Primera fecha

Los Indios vs 9 de Julio

Argentino TL vs Independiente Zte.

Náutico SP vs Comunicaciones (P)

Segunda fecha

Independiente Zte. Vs Los Indios

9 de Julio vs Náutico SP

Comunicaciones (P) vs Argentino TL

Tercera fecha

Los Indios vs Argentino TL

Náutico SP vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs 9 de Julio

Cuarta fecha

Argentino TL vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs 9 de Julio

Los Indios vs Comunicaciones (P)

Quinta fecha

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.