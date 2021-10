Ciclista perdió con Estudiantes en suplementario

Ciclista Juninense no pudo anoche contra Estudiantes de Olavarría y perdió 91 a 89 en tiempo suplementario. Habían igualado en 79.

Ciclista aprovechó el momento del partido y en el primer cuarto pasó por arriba a Estudiantes, con un contundente 33-22. Notable trabajo de Agustín Bualó (1 triple, 3 dobles, 1 simple), más los aportes de Duvanced, Lambrisca y Bouded, ayudaron a un alto goleo.

Estudiantes aguantó el chubasco y no se salió del libreto. Volvió a aportar 22 goles en el segundo cuarto y le bajó el tanteador al Vedirrojo a 17. Se puso a seis (44-50) al cierre del primer tiempo.

La misma vieja historia en el tercer cuarto. Dominó Ciclista con el tridente Tamburini, Duvanced y Boudet para dejar el juego 70-55 a diez minutos del final.

Estudiantes apuró el trámite en el último cuarto empujado por un gran trabajo de Castillo Borja y se vio favorecido en el cierre por errores y horrores que cometió Ciclista Juninense en la cancha.

Por eso empató en 79 y forzó el suplementario.

Y en el alargue Ciclista comenzó dominando y terminó sucumbiendo porque se quedó en el medio juego sin reacción para sostener la diferencia.

Estudiantes lo sobrepasó ejerciendo una nueva defensa y metiendo cuanto lanzamiento libre se le cruzó por el camino.

Ayer

Lanús 79 vs Zárate Basket 77

Quilmes 65 vs GELP 72

Villa Mitre 64 vs Dep. Viedma 89

Bahía Basket 80 vs Del progreso 72

Estudiantes Ol. 91 Vs Ciclista Juninense 89

Tomás de Rocamora 83 vs Estudiantes Ccdia. 54

Racing de Chivilcoy 99 vs Pergamino Basket 88

Viernes 22

21 Gimnasia La Plata vs Ciclista

Burbuja Ciclista (27 al 31/10)

27 Dep. Viedma vs Ciclista

28 Ciclista vs Bahía Basket

30 Villa Mitre vs Ciclista

31 Ciclista vs Del Progreso

Viernes 5/11

(interpareja)

21.30 Ciclista vs Gimnasia La Plata

Burbuja Bahía Blanca (del 9 al 13 de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata.