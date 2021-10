Punto de oro para Ciclista en Mar del Plata

Mejor comienzo, imposible. Ciclista le ganó con autoridad a Quilmes en Mar del Plata, por 86 a 76 y pisó La Liga Argentina con el pie derecho.

Ciclista comenzó arriba 7-0 (Boudet-Cesto-Duvanced), pero no pudo sostenerse por mucho tiempo. Quilmes igualó las acciones empujado por los triples de Lucas Ortiz y se fueron prestando el marcador hasta el cierre: 25-23.

Pero el quinteto juninense arrancó el segundo cuarto clavado en el marcador con un parcial de 6-0 abajo (31-23). El Verdirrojo estuvo casi cuatro minutos sin convertir, hasta que se abrió el aro con los aportes de Manuel Lambrisca y Maximiliano Tamburini (31-30) para acomodar las acciones.

Pero volvió a tener claros en el juego y Quilmes lo quebró a puro triple. Tres más de Lucas Ortiz y otro de Ernesto Skidelsky fueron demasiado para una defensa permisiva. Por eso quedó abajo 49-40 al cierre del primer tiempo.

El tercer cuarto fue un calco del primero. Ciclista entró dominando el juego hacia el cierre, que fue donde lo empató en 60 Lucas Ortiz con un triplazo. Antes, gran trabajo de Manuel Lambrisca en el quinteto juninense.

Sin embargo, en el inicio del último cuarto, Ciclista estuvo firme en su accionar, no dudó en manejar los sistemas ofensivos con claridad y lentamente despegó en el marcador. Gran trabajo de Agustín Duvanced, sumado a los aportes de Manuel Lambrisca y Agustín Bualó fue suficiente para mantenerse lejos del dueño de casa. Quilmes intentó la heroica, pero no tuvo resto. El cierre fue todo de Ciclista, que mañana domingo visitará a Estudiantes de Olavarría.

Ayer

Zona Sur “A”

Bahía Basket 74 vs Dep. Viedma 92

Lanús 101 vs Pergamino Basket 86

Villa Mitre 84 vs Del Progreso 76

Estudiantes de Olavarría 68 vs GELP 79