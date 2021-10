Ciclista visita a Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense arranca hoy su periplo por La Liga Argentina en la ciudad de Mar del Plata. Desde las 20.30 enfrentará a Quilmes, en el Polideportivo Islas Malvinas de Independencia y Juan B. Justo.

Los Equipos

Ciclista perdió cuatro jugadores vitales de la temporada pasada: Mateo Battistino, Roquez Johnson, Agustín Acuña y Alejos Britos. En cambio, sumó a Manuel Lambrisca, Agustín Bualó, Matías Sesto, Anthony Townes, Valentín Costa y Juan Larraza. Estos basquetbolistas se sumaron a Christian Boudet, Maximiliano Tamburini y Valentín Feulliade, que siguieron en el club bajo las órdenes del entrenador Daniel Jaule.

A Quilmes se le fueron de la temporada anterior Raúl Pelorosso y Jeffrey Merchant.

Los que continuaron son el entrenador Manuel Gelpi y los jugadores: Facundo Gago, Agustín Ecker (U23), Dario Skidelsky (U23), Nicolás Bravo (U23), Francisco Arraiz (J), Nicolás García (J), Tomás Nally (J), Thiago Ghietti (J) y Axel Marino (J).

Como refuerzo llegaron Lucio Castellani, Alex Negrete (U23), Lucas Ortiz y Leonardo Catelotti

Manuel Gelpi

El entrenador de Quilmes dijo que: “Analizando detalles de cara al debut, sabiendo que fue un receso distinto, en el cual tuvimos menos tiempo, pero también es cierto que los jugadores llegaron mejor físicamente de lo que acostumbraban. Eso hizo el trabajo más sencillo y enfocamos todo en Ciclista Juninense”.

El coach también agregó sobre las referencias de los equipos foráneos: “Por suerte pudimos ver algo de Ciclista en algunos juegos amistosos, pero la verdad es que los equipos se van armando de cara a una temporada larga, y sabiendo que las estructuras van a ir mejorando con el correr de los partidos. Trataremos de hacer el mejor juego posible”.

Fixture

Hoy

Zona Sur “A”

20.30 Bahía Basket vs Dep. Viedma

21 Quilmes MdP vs Ciclista Juninense

21 Lanús vs Pergamino Basket

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21 Estudiantes de Olavarría vs GELP

22 Parque Sur vs Estudiantes Concordia

Zona Norte ”A”

21 Independiente (O) vs Deportivo Norte

21 Jachal vs Salta Basket

21 Barrio Parque vs Ameghino

21.30 Libertad vs Echagüe

21.30 San Isidro vs Colón (Sf)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (T)

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

Domingo 17

Zona Sur”A”

20 Lanús vs Zárate Basket

20 Quilmes vs GELP

20.30 Villa Mitre vs Dep. Viedma

20.30 Bahía Basket vs Del progreso

21 Racing vs Pergamino Basket

21 Estudiantes Ol. Vs Ciclista Juninense

21 Tomás de Rocamora vs Estudiantes Ccdia.

Viernes 22

21 Gimnasia La Plata vs Ciclista

Burbuja Ciclista (27 al 31/10)

27 Dep. Viedma vs Ciclista

28 Ciclista vs Bahía Basket

30 Villa Mitre vs Ciclista

31 Ciclista vs Del Progreso

Viernes 5/11 (interpareja)

21.30 Ciclista vs Gimnasia La Plata

Burbuja Bahía Blanca (del 9 al 13 de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata