Argentino logró su primera victoria

Argentino salió de perdedor en el Torneo Súper 20. Anoche derrotó a Hispano Americano de Río Gallegos por 95 a 88.

El primer cuarto fue parejo. Jugaron a correr y tirar. Cero defensa. Empataron en 25. Thomas Cooper (1 triple, 3 dobles, 2 simples), lo mejor de Argentino. Guido Mariani (3 triples, 2 dobles), lo mejor de Hispano Americano.

Sin variación para los segundos diez minutos. Fue a ver quién acertaba la última bola.

Ese fue Argentino, que en manos de Rodríguez Suppi metió el triple del parcial ganador por 52-49. Antes, Juan Cangelosi, Thomas Cooper y Emiliano Correa sostuvieron el goleo alto.

En el reinicio del partido, Argentino entendió que debía defender el perímetro oponente. Así lo hizo. Le bajó el goleo a 16 y en la ofensiva metió envidiables 28 goles (Cooper y Cangelosi, determinantes). Se puso 80 a 65 a diez del final.

Hispano descontó a 9 la diferencia ni bien arrancó el último cuarto, con una ráfaga de Juan Ducasse Izuibejeres (80-71). Argentino frenó el partido con un tiempo muerto computado. Y reaccionó con dos dobles consecutivos de Agustín Cavallín, pero se quedó casi tres minutos sin convertir. Juan Ducasse Izuibejeres hizo todo para que Hispano Americano achicara los números (84-78).

Después, Argentino comenzó a cerrar el juego de la manera correcta, haciendo circular el balón y seleccionando los lanzamientos a la canasta. Fue 95-88.

Mañana, el Turco enfrenta a Obras Sanitarias de la Nación, desde las 19.

Anoche

Argentino 95 vs Hispano Americano 88

Ferro 72 vs Gimnasia de Comodoro 73

Hoy

19 Riachuelo vs Quimsa

19 San Martín vs Comunicaciones

21.30 Instituto vs Olímpico

21.30 Oberá Tc vs Regatas

Mañana

11 Hispano Americano vs Unión (Sf)

19 Obras Sanitarias vs Argentino

21 San Lorenzo vs Ferro

21 Platense vs Gimnasia (Cr)

Libre: Boca Juniors