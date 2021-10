Argentino tampoco pudo contra Unión

Argentino perdió anoche contra Unión de Santa Fe, por 87-81, y sigue sin ganar en el campeonato.

El Turco tardó tres minutos y fracción en convertir. Estaba 9 a 0 abajo. Luego, todo se le hizo cuesta arriba. Perdió 46-28 el primer tiempo. Logró una mejora sustancial en el complemento, pero no le alcanzó.

Hoy a las 19, enfrenta a Hispano Americano de Río Gallegos, nuevamente en el estadio Ángel Malvincino y con la misma terna arbitral de ayer.

Anoche

La Unión 72 vs San Martín 74

Atenas 87 vs Instituto 78

Hispano Americano 72 vs Boca Juniors 78

Unión (Sf) 87 vs Argentino 81

Peñarol 70 vs Platense 75

Comunicaciones 64 vs Regatas 89

Olímpico 77 vs Riachuelo 71

14 de octubre

19 Argentino vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Obras Sanitarias

Libre: Unión de Santa Fe



16 de octubre

11 Hispano Americano vs Unión (Sf)

19 Obras Sanitarias vs Argentino

Libre: Boca Juniors.