Argentino enfrenta a Unión de Santa Fe

Argentino vuelve a jugar en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Desde las 21.30, enfrenta al dueño de casa, Unión, en otro de los partidos preparatorios de cara a la Liga Nacional de Básquetbol, que comenzará en treinta días más.

Anoche

Oberá 63 vs Comunicaciones 75

Riachuelo 71 vs Atenas 67

Gimnasia 94 vs San Lorenzo 76

Hoy

19 Hispano Americano vs Boca Juniors

21.30 Unión (Sf) vs Argentino

Libre: Obras Sanitarias

14 de octubre

19 Argentino vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Obras Sanitarias

Libre: Unión de Santa Fe

16 de octubre

11 Hispano Americano vs Unión (Sf)

19 Obras Sanitarias vs Argentino

Libre: Boca Juniors.