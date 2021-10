9 de Julio no pudo contra Argentino (TL)

Por la novena fecha del campeonato provincial de clubes de básquetbol, 9 de Julio perdió anoche en nuestra ciudad ante Argentino de Trenque Lauquen, por 88 a 86, en tiempo suplementario. Habían igualado en 78. Ahora, para clasificar, el “9” tiene que ganar el próximo fin de semana en Villegas y Los Indios deberá derrotar en Junín a Cavul.

Además, Cavul venció en Lincoln a Atlético Villegas por 82 a 54.



Novena fecha

Zona Nº 1

Cavul (L) 82 Vs Atlético Villegas 54

9 de Julio (J) 86 Vs Argentino (Tl) 88

Libre: Los Indios (J)

Última fecha

Del 15-16-17/10/2021

Atlético Villegas Vs 9 de Julio (J)

Los Indios (J) Vs Cavul (L)

Libre: Argentino (Tl)





Zona Nº 2

Comunicaciones (P) 76 Vs Sacachispas (Vc) 62

Independiente (Z) 78 Vs

Defensores (Vr) 89

Libre: Náutico (Sp)

Última fecha

Finde del 15-16-17/10/2021

Sacachispas (Vc) Vs Independiente (Z)

Náutico (Sp) Vs Comunicaciones (P)

Libre: Defensores (Vr)



Zona Nº 3

Independiente (T) 60 Vs Pueblo Nuevo (O) 80

Alvarado (MdP) 89 Vs Racing (O) 81

Libre: Smata (MdP)

Última fecha

Finde del 15-16-17/10/2021

Pueblo Nuevo (O) Vs Alvarado (MdP)

Smata (MdP) Vs Independiente (T)

Libre: Racing (O)



Zona Nº 4

Gimnasia (Ch) 80 Vs Náutico (Z) 43

Social (Ak) 90 Vs Platense 80

Libre: Deportivo (Sv)

Última fecha

Finde del 15-16-17/10/2021

Náutico (Z) Vs Social (Ak)

Deportivo (Sv) Vs Gimnasia (Ch)

Libre: Platense (Lp)