Argentino perdió con Boca en suplementario

Argentino mostró otra imagen ante Boca Juniors en Santa Fe de la Vera Cruz, comenzando la segunda etapa del Torneo Súper 20.

El Turco perdió en suplementario 81 a 79, tras haber igualado en 71 al cabo del tiempo reglamentario.

Argentino sorprendió en el arranque con un parcial de 8 a 0. Dos triples consecutivos de Juan Cangelosi y un doble de Thomas Cooper le dieron vida al Turco en el arranque.

Y se paró el partido. Mucha humedad reinante en el piso flotante hizo que fueran a comprar maicena para arrojarla. Después de poco más de media hora se reanudó el juego.



El Azul dominó el primer cuarto que ganó 21-11 con más de Cangelosi, Filipetti y Araujo.

Pero Argentino hizo dos puntos en 6 minutos del segundo cuarto. Boca lo empató en 23 a pura bomba con Aguerre y Buendía, más un buen pasaje de David Nesbitt. Y Federico Aguerre que lo igualó, lo mandó arriba 25-23 tras cartón. Y encima entró Adrián Boccia. Chau primer tiempo. Fue todo de Boca Juniors: 39 a 27. Argentino metió seis puntos en todo el cuarto.

Hubo una transición de alto goleo en el tercer cuarto donde sobresalieron Cooper, Cangelosi y Correa en el Turco, al tiempo que los triples (Vildoza, Aguerre y Boccia) mantuvieron arriba al quinteto boquense.

Argentino hizo un último esfuerzo en el arranque del último cuarto. Se puso a cinco con la arremetida de Thomas Cooper sobre la canasta Xeneize (57-62).



Ni el minuto oponente frenó al Turco que salió para seguir achicando y quedó 61 a 62 con un triple de Cristian Cardo y un libre de Thomas Cooper.

Y caballo que alcanza, pasar quiere. Alderete: 63-62.

Lo pudo ganar Argentino en el cierre y falló el último envío. También lo pudo ganar en el suplementario y Cooper rifó la última bola. Méramente anecdótico.

Lo que cuenta es la mejora sustancial en el juego y el partido que le hizo a uno de los candidatos al título, aún sin el segundo extranjero que todavía debe sumarse al plantel.

Mañana Argentino enfrenta a Unión de Santa Fe, a las 21.30 en el mismo escenario deportivo.

Ayer

La Unión 75 vs Oberá TC 73

Instituto 80 vs Riachuelo 83

Argentino 79 vs Boca Jrs. 81

Peñarol 97 vs Ferro 101

Hoy

19 Obras Sanitarias vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Unión (Sf)

Libre: Argentino de Junín

13 de octubre

19 Hispano Americano vs Boca Juniors

21.30 Unión (Sf) vs Argentino

Libre: Obras Sanitarias

14 de octubre

19 Argentino vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Obras Sanitarias

Libre: Unión de Santa Fe.