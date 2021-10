9 de Julio recibe a Argentino de Trenque Lauquen

Se completa esta noche la octava fecha del campeonato provincial de clubes de básquetbol. En nuestra ciudad 9 de Julio recibe la visita de Argentino de Trenque Lauquen, desde las 20, en el estadio “Rodolfo Palomo” del barrio del Obelisco. Dirigen Franco Ansemo y Luciano Maidana.

En Lincoln, Cavul es local ante Atlético Villegas. Los Vagos buscan un punto clave rumbo a la clasificación para la siguiente fase del campeonato. Dirigen Alexis Biset y Gonzalo Geada.

Novena fecha

Zona Nº 1

Cavul (L) Vs Atlético Villegas

9 de Julio (J) Vs Argentino (Tl)

Libre: Los Indios (J)

Última fecha

Del 15-16-17/10/2021

Atlético Villegas Vs 9 de Julio (J)

Los Indios (J) Vs Cavul (L)

Libre: Argentino (Tl)

Zona N° 2

Comunicaciones (P) Vs Sacachispas (Vc)

Independiente (Z) Vs Defensores (Vr)

Libre: Náutico (Sp)

Última fecha

Finde del 15-16-17/10/2021

Sacachispas (Vc) Vs Independiente (Z)

Nautico (Sp) Vs Comunicaciones (P)

Libre: Defensores (Vr)

Zona N° 3

Independiente (T) 00 Vs Pueblo Nuevo (O) 00

Alvarado (MdP) Vs Racing (O)

Libre: Smata (MdP)

Última fecha

Finde del 15-16-17/10/2021

Pueblo Nuevo (O) Vs Alvarado (MdP)

Smata (MdP) Vs Independiente (T)

Libre: Racing (O)

Zona N° 4

Gimnasia (Ch) Vs Náutico (Z)

Social (Ak) Vs Platense

Libre: Deportivo (Sv)

Última fecha

Finde del 15-16-17/10/2021

Náutico (Z) Vs Social (Ak)

Deportivo (Sv) Vs Gimnasia (Ch)

Libre: Platense (Lp).