Este finde se jugó la quinta fecha del torneo

La sexta fecha del campeonato local de minibásquetbol se disputó este fin de semana con partidos en la ciudad de Junín y las vecina localidad de Lincoln.

Los partidos se jugaron en su mayoría el día viernes, aprovechando que fue feriado nacional, y el sábado tuvo lugar el clásico linqueño entre Cavul y El Linqueño.

Este es el detalle del campeonato:

Resultados

MINI

Argentino “A” G vs Porteño P

9 de Julio P vs Los Indios “A” G

Los Indios “B” P vs Argentino “B” G

Cavul G vs El Linqueño P

U13

Argentino “A” G vs Porteño P

9 de Julio P vs Los Indios “A” G

Cavul P vs El Linqueño G.