Argentino enfrenta a Boca Juniors en Santa Fe

Argentino inicia hoy su segunda etapa de preparación de cara a la Liga Nacional de Básquetbol, que comenzará en el mes de noviembre.

El Turco se presenta en Santa Fe de la Vera Cruz, donde a partir de las 19 enfrentará a Boca Juniors por el Torneo Súper 20. El cotejo será controlado por el capitalino Diego Rougier, el santafesino Fabio Alaniz y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Fixture

Ayer

Quimsa 74 vs Instituto 81 (17 de Martín cuello, 14 del juninense Nicolás Romano).

Comunicaciones 65 vs La Unión 76 (15 de Jonatan Maldonado, 14 de Lucas Arn).

Platense 67 (16 de Andrés Lugli, 15 de Lucas Arn) vs San Lorenzo 51.

Olímpico 79 vs Atenas 85 (28 de Latrius Mosley).

Oberá TC 74 vs San Martín Ctes. 77 (24 de Matías Solanas).

Hoy

19 Argentino vs Boca Juniors

21.30 Unión (Sf) vs Obras Sanitarias

Libre: Hispano Americano

11 de octubre

19 Obras Sanitarias vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Unión (Sf)

Libre: Argentino de Junín

13 de octubre

19 Hispano Americano vs Boca Juniors

21.30 Unión (Sf) vs Argentino

Libre: Obras Sanitarias

14 de octubre

19 Argentino vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Obras Sanitarias

Libre: Unión de Santa Fe

16 de octubre

11 Hispano Americano vs Unión (Sf)

19 Obras Sanitarias vs Argentino

Libre: Boca Juniors.