Llegó el pivote Anthony Townes y se sumó al plantel de Ciclista Juninense

El pivote estadounidense, Anthony Townes, llegó ayer a nuestra ciudad y de inmediato se sumó a los entrenamientos que realiza el plantel profesional del Club Ciclista Juninense, preparándose para la Liga Argentina de Básquetbol 2021/2022.

El jugador extranjero va a potenciar al equipo que dirige Daniel Jaule, básicamente dándole peso en la lucha debajo de los cristales, que es donde estaba adoleciendo el "verdirrojo" en líneas generales.

Townes tiene 25 años y es un basquetbolista muy atlético. Viene de promediar 18,7 puntos en la primera división de Finlandia.

Recordemos -como anticipamos en nuestra edición de ayer-, que Ciclista Juninense debutará el viernes 15 del corriente mes en la ciudad de Mar del Plata, enfrentando a Quilmes Atletic Cluben, su gimnasio de la avenida Pedro Luro.

Luego bajará hasta Olavarría, donde el domingo 17 tiene programado el compromiso ante Estudiantes.

Cómo se juega la Liga Argentina

Para la primera fase de la temporada 2021 de la Liga Argentina, se estructurará a cada Conferencia en cuatro grupos (A, B, C y D).

El calendario se conformará con la disputa de partidos, ida y vuelta, entre los clubes de las zonas "A" versus B" y "C" versus "D", además de los cotejos entre los participantes del mismo grupo, también ida y vuelta.

De esta manera, cada equipo completará un total de catorce partidos.

Una vez concluida esta etapa, se abrirán las puertas al Súper 8, al que accederán los primeros de cada grupo y que se desarrollará en una única sede, a designarse por licitación, aproximadamente en el mes de diciembre.

Dentro de este torneo, se sortearán los cruces con la premisa de enfrentar a los elencos de la otra Conferencia, para desandar de ese modo las instancias de cuartos de final, semifinales y final, todo a partido único y en un lapso de tres días.

En cuanto a la segunda fase, la Liga Argentina continuará su camino con la activación de la Fase Regular, para lo cual se conservará la configuración de los cuatro grupos por conferencia, aunque con una tabla única por Región (Sur y Norte).

En el calendario se desarrollará el enfrentamiento contra los equipos de las otras tres zonas, ida y vuelta, en formato de sedes. Además, se llevarán a cabo los cotejos entre los participantes de cada grupo. De este modo, cada club completará un total de 28 juegos, que se estima concluirán a mediados de marzo.

Para los playoffs, la novedad de esta temporada se centra en la primera instancia de Play-In, la que se ejecutará con el cruce del undécimo con el 12° de cada Conferencia, a un solo cotejo en el estadio del mejor ubicado en las posiciones y el ganador avanzará a la Reclasificación.

Además del enfrentamiento del 13° contra 14°, también a un solo partido y en la cancha del posicionado más arriba. El que se imponga se medirá con el perdedor del emparejamiento entre 11° y 12° para encontrar el otro equipo que accederá a la Reclasificación.

Asimismo, los cuatro primeros de cada conferencia obtendrán el beneficio de avanzar directamente a los cuartos de final y esperarán a sus rivales.

En tanto que del quinto al duodécimo de cada región se sumergirán en la Reclasificación, que se disputará al mejor de tres juegos, con formato 1-2. Así, se dilucidarán los cuatro elencos que llegarán a los cuartos de final.

Las instancias de cuartos de final, semifinales y finales de Conferencia se resolverán al mejor de cinco puntos.

Al igual que las ansiadas finales por el título, que se estima se llevarán a cabo a mediados de mayo del 2022.

Las dos primeras fechas

El fixture de las dos primeras fechas, es el siguiente:

Viernes 15/10: A las 20.30, Bahía Básket vs. Deportivo Viedma.

Desde las 21: Quilmes de Mar del Plata ante Ciclista Juninense; Lanús vs. Pergamino Básket; Villa Mitre vs. Del Progreso; y Estudiantes de Olavarría vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Completarán desde la hora 22, Parque Sur vs. Estudiantes de Concordia.

Domingo 17, segunda fecha: A las 20, Lanús vs. Zárate Básket; y Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

A las 20.30, Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Deportivo Viedma; y Bahía Básket vs. Del Progreso.

A las 21, Racing vs. Pergamino Básket; Estudiantes de Olavarría vs. Ciclista Juninense; y Tomás de Rocamora vs. Estudiantes de Concordia.