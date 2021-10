Los Indios viaja a Villegas, esta noche

Por la octava fecha del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, esta noche Los Indios se presenta en la ciudad de General Villegas donde confrontará con Atlético.

El partido se juega a las 21,30 y será controlado por los árbitros juninenses Franco Anselmo y Luciano Maidana.

Cavul, por su parte, irá hasta Trenque Lauquen para chocar contra Argentino. Juegan a las 20.30 y dirigen Mario Castroagudín, de Bragado y Franco Tenaglia de Chivilcoy.

Octava fecha

Zona N° 1

Atlético Villegas Vs Los Indios (Anselmo-Maidana)

Argentino (Tl) Vs Cavul (Castroagudín-Tenaglia)

Libre: 9 de Julio (J)

Zona N° 2

Sacachispas (Vc) Vs Náutico (Sp) (Petroni-Arribas)

Defensores (Vr) Vs Comunicaciones (Valente-Barbich)

Libre: Independiente (Z)

Zona N° 3

Pueblo Nuevo (O) Vs Smata (MdP) (Chantiri-Alvarez)

Anoche: Racing (O) 73 Vs Independiente (T) 56

Libre: Alvarado (MdP)

Zona N° 4

Náutico (Z) Vs Deportivo (Sv) (Imosi-Kohan)

Platense (Lp) Vs Gimnasia (Ch) (Cáceres-Pietromónaco)

Libre: Social (Ak)