Ciclista debuta en Mar del Plata

El Verdirrojo debutará en La Liga Argentina el viernes 15 de octubre, estará enfrentando a Quilmes en La Feliz. Luego, el domingo 17, chocará contra Estudiantes en la ciudad de Olavarría.

Programa

Viernes 15

20.30 Bahía Basket vs Dep. Viedma

21 Quilmes MdP vs Ciclista Juninense

21 Lanús vs Pergamino Basket

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21 Estudiantes de Olavarría vs GELP

22 Parque Sur vs Estudiantes Concordia

Domingo 17

20 Lanús vs Zárate Basket

20 Quilmes vs GELP

20.30 Villa Mitre vs Dep. Viedma

20.30 Bahía Basket vs Del progreso

21 Racing vs Pergamino Basket

21 Estudiantes Ol. Vs Ciclista Juninense

21 Tomás de Rocamora vs Estudiantes Ccdia.