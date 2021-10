Los Indios es el único líder de la zona I

Los Indios goleó anoche a Argentino de Trenque Lauquen 71 a 51 y quedó como único líder de la zona I del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, también denominado “Prefederal”.

Con esta victoria el Canario se aseguró media clasificación en el bolsillo, teniendo en cuenta que el resto todavía debe jugar entre sí.

El partido fue parejo en el primer cuarto, que fue donde Argentino le hizo la mayor fuerza empujado por los tiros externos de Antonio Manera. Pero se quedó sin nafta.

En el segundo cuarto Los Indios lo pasó por arriba (20-7) con una defensa estupenda y apuntalado en la ofensiva por el juvenil Joaquín Vera que clavó tres triplazos determinantes.

En el complemento Los Indios lo cocinó a fuego lento, estiró la diferencia y terminó ganando sin sobresaltos un juego clave que lo pone a un paso de la siguiente fase del campeonato.

Hoy, Cavul-9 de Julio

Esta noche, en Lincoln, Cavul recibe la visita de 9 de Julio. Juegan desde las 20 en el estadio de los Vagos Unidos con arbitraje de Franco Anselmo y Gonzalo Geada.

Séptima fecha

Zona N° 1

Los Indios (J) 71 Vs Argentino (Tl) 51

Hoy 20 Hs. Cavul (L) Vs 9 De Julio (J)

Libre: Atlético Villegas

Zona N° 2

Náutico (Sp) Vs Defensores (Vr) (suspendido)

Comunicaciones (P) 65 Vs Independiente (Z) 74

Libre: Sacachispas (Vc)



Zona N° 3

Hoy 19 h. Smata (MdP) Vs Racing (O)

Independiente (T) 84 Vs Alvarado (MdP) 63

Libre: Pueblo Nuevo (O)

Zona N° 4

Deportivo (Sv) 80 Vs Platense (Lp) 76

Gimnasia (Ch) 66 Vs Social (Ak) 77

Libre: Náutico (Z)