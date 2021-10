Los Indios recibe a Argentino de Trenque Lauquen

Los Indios tiene hoy un juego clave ante Argentino de Trenque Lauquen. El Canario buscará quedar puntero en soledad y bajar de esa condición a su adversario de turno.

Se miden desde las 20 en el estadio Tomás Corrado. Dirigen los juninenses Raúl Sánchez y Luciano Maidana.

Séptima fecha

Zona N° 1

Hoy 20h. Los Indios (J) Vs Argentino (Tl)

Domingo 20 h. Cavul (L) Vs 9 De Julio (J)

Libre: Atlético Villegas

Zona N° 2

Náutico (Sp) Vs Defensores (Vr) (suspendido)

Comunicaciones (P) 65 Vs Independiente (Z) 74

Libre: Sacachispas (Vc)



Zona N° 3

Domingo 19 h. Smata (MdP) Vs Racing (O)

Independiente (T) 84 Vs Alvarado (MdP) 63

Libre: Pueblo Nuevo (O)

Zona N° 4

Deportivo (Sv) 80 Vs Platense (Lp) 76

Gimnasia (Ch) 66 Vs Social (Ak) 77

Libre: Náutico (Z)