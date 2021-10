Argentino cerró la fase Buenos Aires con una derrota ante San Lorenzo de Almagro

Argentino terminó su participación en esta primera fase del Torneo Súper 20 con otra derrota, esta vez ante San Lorenzo de Almagro por 81 - 57.

El Turco no pudo ganar en la gran urbe porteña, tras cinco presentaciones en distintos escenarios.

Solamente en un juego demostró atisbos de que el equipo puede funcionar de otra manera y todavía tiene otra fase de partidos amistosos para ir cerrando la mejor forma e incorporar al centro extranjero que seguramente le va a cambiar la fisonomía completamente. Eso será desde el 10 de octubre en Santa Fe de la Vera Cruz, en el estadio Ángel Malvicino del club Unión.

En cuanto al partido, Argentino arrancó 15 - 4 abajo en los primeros cinco minutos. Fue un termómetro de lo que iba a ser el resto de la contienda donde siempre corrió de atrás.

Ayer

Atenas 86 vs San Martín 95

Riachuelo 92 vs Comunicaciones 85

Olímpico 85 vs Regatas Ctes. 89

Quimsa 61 vs Oberá 73

Peñarol 115 vs Hispano 90

En Santa Fe

10 de octubre

19 Argentino vs Boca Juniors

21.30 Unión (Sf) vs Obras Sanitarias

Libre: Hispano Americano

11 de octubre

19 Obras Sanitarias vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Unión (Sf)

Libre: Argentino de Junín

13 de octubre

19 Hispano Americano vs Boca Juniors

21.30 Unión (Sf) vs Argentino

Libre: Obras Sanitarias

14 de octubre

19 Argentino vs Hispano Americano

21.30 Boca Juniors vs Obras Sanitarias

Libre: Unión de Santa Fe

16 de octubre

11 Hispano Americano vs Unión (Sf)

19 Obras Sanitarias vs Argentino

Libre: Boca Juniors.