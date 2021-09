Este fin de semana se jugó la segunda fecha del campeonato local de maxibásquet que organiza el profesor Daniel Pontelli en el club Junín. Detalle:

Resultados

Club Junín 45 vs Sarmiento 75

Carolina del Norte 50 vs Maxi Junín 58

La Meca 45 vs La Seis 42

Atsa 63 vs La Jaula 68

Los Indios 46 vs Collins 74

Próxima fecha

Club Junín vs Maxi Junín

Sarmiento vs La Seis

Carolina del Norte vs La Jaula

La Meca vs Collins

Atsa vs Los Indios.