Miguel Had: “Tenemos cerrado otro extranjero y ya iniciamos todos los trámites migratorios”

Ciclista Juninense se sigue preparando para la próxima Liga Argentina y su presidente, Miguel Had, dilucidó algunas cuestiones de cara al futuro.

La Zona Sur de la Liga Argentina se prevé que sea pareja y el mandamás verdirrojo dio su opinión: “Yo creo que hay algunos equipos que se han armado muy bien, pero nosotros estamos confiados con nuestro equipo. Va a ser muy importante el tema de las localías y poder hacerse fuerte en Junín. Eso empareja todo”.

Con respecto al nuevo extranjero, Had aclaró la situación después de que no llegara Roland Griffin: “Trabajamos rápido y ya tenemos cerrado otro extranjero, estamos esperando que envíe el contrato firmado y ya iniciamos los trámites migratorios”. El nuevo foráneo es Anthony Townes, que era una de las opciones que adelantó Democracia hace unos días.

El Coliseo sigue en plena remodelación y Had comentó lo siguiente: “Está quedando bárbaro y hoy lunes ya va a estar listo para empezar a entrenar. Este finde le dimos la última mano de laca, en la mañana de hoy ponemos cartelera nueva en cancha y a la noche está listo para entrenar”.

Por último habló del plantel que pudo armar con el resto de la comisión directiva: “la realidad es que estoy muy conforme, porque es lo que teníamos en mente. Ahora mismo hay dos o tres jugadores que hace tres temporadas queríamos traer. por suerte pudimos y ya se encuentran trabajando con nosotros”, finalizó.

Mariani en Pergamino

Pergamino Básquet abrió el abanico y toma vuelo para la temporada de Liga Argentina 21-22. Tres nuevas fichas para el conjunto de Julián Pagura de cara a lo que se viene. Se trata de los experimentados Damián Palacios y Andrés Mariani sumado al U23 Federico Gobetti.

Andrés Mariani, escolta de 33 años, viene de jugar en Lanús en la pasada temporada de Liga Argentina. Aportó 12.9 ppp, 37% en triples, 3.9 rpp y 2.4 app en 27 partidos. Su mejor encuentro fue ante Parque Sur (25 pts, 9 rebotes, 4 asistencias y +37).

Damián Palacios, base de 36 años también jugó la pasada temporada en la segunda categoría. Fue parte de Independiente de Santiago del Estero, donde colaboró con 10.3 ppp, 35% en triples, 3.1 rpp y 4.0 app en 27 partidos. Su mejor partido fue ante Sportivo América (26 pts, 2 rebotes, 3 asistencias y +34).

Por último, el U23 Federico Gobetti (21 años, 1,92m). Viene de tener muy buenos números en el pasado torneo Federal. Jugó para Belgrano de San Nicolás sumando rodaje y siendo un todo terreno en puntos y rebotes para el conjunto de Amarillo.

Tres para Lanús

En la construcción de su entramado, Lanús concretó la incorporación de tres fichas U23 de calibre, merced a su idiosincrasia de proyección y desarrollo en organizaciones de fuste. El Granate acopló a su plantilla, para la venidera Liga Argentina, al base Mariano Gago (20 años y 1.80 metros), al alero Aaron Pablo (21 años y 1.99 metros) y al ala pivote Franco Chiabotto (23 años y 2.00 metros). Estos talentos le permitirán al cuerpo técnico liderado por Leonardo Costa encontrar profundidad en la rotación de seis mayores.

Proveniente de San Lorenzo, donde formó parte del elenco campeón de la Liga Nacional, Gago posee un lazo con el Grana, dado que su hermano Facundo culminó su formación en esta casa y debutó en el profesionalismo para redondear dos temporadas en la élite (2014/16). En la reciente edición de la máxima categoría disputó 20 partidos, con una media de 4.3 minutos.

Formado en Deportivo Berazategui, Mariano captó la atención del Cuervo y se acopló al club de Boedo a los 15 años. Desde ese punto, el armador transitó por diversos planteles, tanto en la Liga como en la Liga de Desarrollo.

A la hora de compartir sus argumentos para aceptar este reto de mudarse al Grana, Mariano explicó: “Me gustó de entrada la propuesta, porque sé la calidad de gente que hay en el club, el proyecto deportivo me llamó la atención y las charlas con Leo (Costa) ayudaron para la decisión. Al aceptar busco el roce de la Liga Argentina, hallar minutos y el desarrollo en un club como Lanús”.