Franco Farina: “Estamos contentos porque el esfuerzo se ve en todos los resultados”

Cavul metió un triunfazo como local ante Los Indios y Democracia se comunicó con una de las figuras del elenco linqueño, el juninense Franco Farina.

El ex Sarmiento tuvo un gran rendimiento ante el Canario y es uno de los grandes valuartes para que su equipo esté puntero.

El pívot se mostró “muy contento porque el esfuerzo que hace el equipo diariamente se ve en los resultados y ahora mismo en la tabla, donde nos encontramos arriba”.

Eduardo Freston viene solidificando un equipo serio que se hace fuerte de local. Las claves fueron las llegadas de los tres juninenses: el nombrado Farina, Aimar Chemile y Valentín Ferrarezi, quienes potenciaron la buena base que tenía el elenco de Cavul.

El interno, que también jugó en Argentino, habló al respecto: “Estamos muy bien, es un excelente grupo de trabajo. Mis compañeros son muy buenos, tanto como el cuerpo técnico y los dirigentes. Por eso estamos contentos y con humildad pensando en trabajar el día a día”.

Cavul se encuentra hoy por encima de todos en su zona y Farina habla de los objetivos a futuro: “Nuestro objetivo con el club es llegar lo más alto posible, en este torneo que es duro y parejo. Como dije, nos estamos sintiendo cómodo”.

Ahora el equipo de Freston tendrá fecha libre y buscará seguir con esta racha que lo mantiene con ilusión de cara a lo que viene.

9 de Julio - Los Indios

Este sábado se disputará un partido clave por el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol en nuestra ciudad.

En el estadio Rodolfo Palomo del barrio del Obelisco, 9 de Julio será local ante Los Indios en un partido que promete ser vibrante.

Ambos necesitan ganar para no quedar relegados en la tabla posicional. Para 9 de Julio la victoria vale doble porque ya le ganó al Canario el juego de ida.

Y para Los Indios es clave porque lo mandaría a 9 de Julio al fondo de la tabla posicional complicándolo de cara al futuro.

En suma, están dadas las condiciones para ver buen básquetbol en la noche sabatina, bien temprano, desde las 20.

El otro juego

En tanto el partido que cerrará la zona 1 del también denominado Torneo Prefederal, se disputará el domingo en la ciudad de Trenque Lauquen, donde Argentino será local ante Atlético Villegas en otro juego que puede comenzar a definir posiciones de cara al embalaje final del campeonato de la provincia de Buenos Aires.

Resumen de últimos resultados

Zona N° 1

9 de Julio (J) 72 vs Atlético Villegas 74

Cavul (L) 81 vs Los Indios (J) 77

Libre: Argentino (Tl)

Fecha 6

Del 24-25-26/09/2021

Argentino (Tl) vs Atlético Villegas

9 de Julio (J) vs Los Indios (J)

Libre: Cavul (L)

Zona N° 2

Independiente (Z) 103 vs Sacachispas (Vc) 40

Comunicaciones (P) 83 vs Náutico (Sp) 80

Libre: Defensores (Vr)

Fecha 6

Finde del 24-25-26/09/2021

Defensores (Vr) vs Sacachispas (Vc)

Independiente (Z) vs Náutico (Sp)

Libre: Comunicaciones (P)

Zona N° 3

Independiente (T) 73 vs Smata (MdP) 75

Alvarado (MdP) 80 vs Pueblo Nuevo (O) 87

Libre: Racing (O)

Fecha 6

Finde del 24-25-26/09/2021

Racing (O) vs Pueblo Nuevo (O)

Alvarado (MdP) vs Smata (MdP)

Libre: Independiente (T)

Zona N° 4

Social (Ak) 72 vs Náutico (Z) 64

Gimnasia (Ch) 60 vs Deportivo (Sv) 58

Libre: Platense (Lp)

Fecha N° 6

Finde del 24-25-26/09/2021

Platense (Lp) vs Náutico (Z)

Social (Ak) vs Deportivo (Sv)

Libre: Gimnasia (Ch).