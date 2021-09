Daniel Jaule: “Elegimos jugadores que puedan jugar en esta ciudad a pura pasión”

Ciclista cumplió dos semanas de trabajo de pretemporada y Democracia habló con Daniel Jaule, entrenador del equipo. El juninense habló de todos los temas referidos al plantel, además de dar su opinión tras la baja del extranjero Griffin.

Con respecto a los entrenamientos fue claro: “Estamos construyendo el equipo. La primera sensación es muy buena. Cuando comenzamos con el armado, no solo nos fijamos en la parte deportiva, la cual tenemos por costumbre darle la importancia que tiene, sino también lo personal que es clave en este tipo de torneo tan largo y exigente. Por ejemplo seguir a jugadores del Torneo Federal para tenerlos en cuenta cuando se presente la oportunidad y apostar en jugadores jóvenes, tratando de que estén a la altura”.

Están remodelando el Coliseo y Jaule tiene su opinión al respecto: “El club está cada vez más lindo. La dirigencia ha hecho una gran inversión en la infraestructura y quedó un estadio de primer nivel que vamos a disfrutar mucho con los hinchas”.

Volviendo al tema del plantel, Jaule habló de los pormenores: “El equipo lo formamos dentro de los parámetros que el club impuso para eso, así que dentro del presupuesto elegimos a los jugadores que creemos podían jugar en una ciudad como Junín que es pura pasión y bastante distinta a otras ciudades. Somos un equipo joven con algunos jugadores que conocen la categoría, mezclados con jugadores sumamente jóvenes con talento para desarrollar y que trabajaremos duro”.

Lo más urgente ahora para el verdirrojo es buscar un extranjero, ya que Griffin no viene por problema de papeles. El DT mostró su malestar: “La verdad es que teníamos contratado al extranjero Griffin y por problemas personales no viene. Esto nos hizo perder tiempo y ahora estamos abocados a ver cual seria su reemplazo. Me gustaría que este en forma urgente para adaptarlo al equipo. Esperemos encontrarlo”.

Por último, con respecto a la Liga Argentina, el experimentado entrenador dio su parecer: “Estuve viendo y creo que se viene una liga excelente donde hay equipos que han invertido mucho para ascender. La realidad marca que habrá un grupo de 6/7 equipos que pelearan arriba, una zona media (que habrá quienes se prenden en ese lote) y los de abajo que lucharan para mantener la categoría. Lo que queremos nosotros es por 2do año consecutivo jugar los play off. La verdad es que estamos trabajando para estar en el lote de arriba. Después el playoff todos saben que cambia y hay que estar listo para eso. Además, como la temporada anterior, seguimos desarrollando el talento joven del club y dándoles minutos importantes para su desarrollo. Es algo que siempre hago en cada lugar que estoy”, concluyó.