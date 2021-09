Se disputó la segunda fecha del campeonato de minibásquetbol

Este sábado se jugó la segunda fecha del campeonato local de minibásquetbol.

Todos los partidos se disputaron en nuestra ciudad en horarios matutinos y vespertinos.

Sarmiento y Argentino “B” jugaron en premini solamente, de manera amistosa.

En U 13 San Martín y Los Indios fue suspendido en el segundo cuarto porque se rompió el cronómetro de 24 segundos. Ganaba Los Indios 27 a 15.

Este es el resumen del campeonato.

Resultados

Mini

9 de Julio G vs Porteño P

Los Indios “B” P vs Cavul G

San Martín P vs Los Indios G

Ciclista P vs El Linqueño G

San Martín “B” P vs Argentino G

U13

9 de Julio G vs Porteño P

San Martín vs Los Indios (suspendido)

Ciclista P vs El Linqueño G