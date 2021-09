9 de Julio visita a Argentino de Trenque Lauquen en busca de sostenerse invicto y líder

Se juega hoy en su integridad la cuarta jornada del Campeonato Provincial de clubes de Básquetbol, que se adelanta por las elecciones del domingo.

9 de Julio visita a Argentino de Trenque Lauquen en busca de mantener el invicto y por ende la punta del campeonato que hoy ostenta Los Indios con un partido de más jugado.



Este partido se juega a las 21.30 y será controlado por el bragadense Mario Castroagudín y el chivilcoyano Franco Tenaglia.

Además, esta noche Cavul visita a Atlético Villegas y el Canario tiene fecha libre.







Este es el resumen del campeonato:

La fecha

Zona Nº 1

21.30 Atlético Villegas vs Cavul (L) (Anselmo-Maidana)

21.30 Argentino (Tl) vs 9 de Julio (J) (Castroagudín-Tenaglia)

Libre: Los Indios

Quinta fecha

Del 17-18-19/09/2021

9 de Julio (J) vs Atlético Villegas

Cavul (L) vs Los Indios (J)

Libre: Argentino (Tl)

Zona N° 2

21 Defensores (Vr) vs Independiente (Z) (Valente-Barbich)

21.30 Sacachispas (Vc) vs Comunicaciones (P) (Petroni-Ferrari)

Libre: Náutico (Sp)

Quinta fecha

Finde del 17-18-19/09/2021

Independiente (Z) vs Sacachispas (Vc)

Comunicaciones (P) vs Náutico (Sp)

Libre: Defensores (Vr)

Zona N° 3

20.15 Pueblo Nuevo (O) vs Independiente (T) (Chantiri-Álvarez)

21.30 Racing (O) vs Alvarado (MdP) (Suárez-Maiola)

Libre: Smata (MdP)

Quinta fecha

Finde del 17-18-19/09/2021

Alvarado (MdP) vs Pueblo Nuevo (O)

Independiente (T) vs Smata (MdP)

Libre: Racing (O)

Zona N° 4

21 Platense (Lp) vs Social (Ak) (Cáceres-Ronconi)

21.30 Náutico (Z) vs Gimnasia (Ch) (De la Peña-Sesio)

Libre: Deportivo (Sv)

Quinta fecha

Finde del 17-18-19/09/2021

Social (Ak) vs Náutico (Z)

Gimnasia (Ch) vs Deportivo (Sv)

Libre: Platense (Lp)