Arrancó el campeonato local de minibásquet

Este sábado dio comienzo el campeonato local de minibásquetbol, torneo organizado por la subcomisión de la Asociación Juninense que preside Analía Simón y donde están en juego los trofeos de “Paradise Mundo Gráfico”.

Los partidos tuvieron lugar en nuestra ciudad y las localidades vecinas de Lincoln y Chacabuco.

En la cancha de Cavul Los Vagos jugaron amistosamente en premini con el Club Junín. Luego enfrentaron a San Martín “B” y cuando arrancó el tercer cuarto el fuerte temporal que azotó la ciudad hizo que colapsara una de las canaletas de descarga del techo y se tuvo que suspender el partido. Una lástima por los chicos que estaban ansiosos esperando poder jugar y de repente se les terminó el partido. Este es el resumen:

Resultados

MINI

Los Indios “A” vs Sarmiento (solo premini)

El Linqueño G vs San Martín P

Argentino “A” G vs Ciclista P

9 de Julio G vs Los Indios “B” P



Cavul vs Junín (premini solamente)

Cavul vs San Martin “B” (suspendido, 3er cuarto por el temporal)

Porteño G vs Argentino “B” P



U 13

El Linqueño G vs San Martín P

Argentino “A” G vs Ciclista P.