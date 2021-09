Los Indios extendió su racha de victorias

Los Indios logró anoche extender la racha de victorias ante Atlético Villegas a quien superó en el estadio Tomás Corrado por 74 a 61.

Con este triunfo, el Canario trepó a la punta de la zona I del campeonato bonaerense, con un partido de más jugado que el resto de los competidores.

No le fue fácil al Canario. Enfrente encontró un equipo que está tomando rodaje y le complicó la existencia toda la noche.

Más allá de esto, siempre fue arriba en el marcador y lo pudo cerrar de la manera correcta, manejado por la experiencia y el goleo de Pablo Martínez y las corridas de Juan Ignacio Vincenti para tomar puntos fáciles a espaldas de los jugadores rivales.

El próximo viernes, en la fecha fija del certamen, el Canario tiene descanso.





Resultados

Zona N° 1

Los Indios (J) 74 vs Atlético Villegas 61

Hoy: 20 hs. Cavul (L) vs Argentino (Tl) (Anselmo-Maidana)

Libre: 9 de Julio (J)



Zona N° 2

Comunicaciones (P) 77 vs Defensores (Vr) 49

Náutico (Sp) 81 vs Sacachispas (Vc) 72

Libre: Independiente (Z)



Zona N° 3

Hoy 19 Hs. Smata (MdP) vs Pueblo Nuevo (O) (Rodríguez-Hernández)

Independiente (T) 72 vs Racing (O) 61

Libre: Alvarado (MdP)

Zona N° 4

Deportivo (Sv) 92 vs Náutico (Z) 67

Gimnasia (Ch) 72 vs Platense (Lp) 76

Libre: Social (Ak)