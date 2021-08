Cavul y 9 de Julio definen el título de primera

Llegó la definición del campeonato Relámpago de Primera División de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los Vagos Unidos Linqueños ganaron el sorteo y se llevaron la finalísima a su estadio de la ciudad de Lincoln.

Desde las 21, Cavul recibirá la visita de 9 de Julio en un partido que promete buen básquetbol para ver en localidades agotadas de acuerdo al acotado protocolo por Covid- 19.







Los Vagos perdieron dos jugadores claves para esta instancia. Conrado Solanas y Nicolás Gauna se fueron a estudiar a Buenos Aires.

Lógicamente, en Cavul no pueden jugar Aimar Chemile, Valentín Ferrarezi y Franco Farina quienes figuran en las listas de buena fe de Sarmiento y Ciclista Juninense.

En tanto, 9 de Julio está armado como lo vino haciendo durante todo el certamen. Quien no puede jugar es Agustín Acuña y por el solo hecho de que no está en la lista de buena fe de la entidad.

Este partido está programado para las 21 con arbitraje de Sergio López, Franco Anselmo y Gonzalo Geada.