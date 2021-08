Triunfazo de Los Indios, anoche en calidad de visitante de Argentino de Trenque Lauquen

Los Indios logró anoche una ajustada victoria como visitante de Argentino de Trenque Lauquen por 71 a 69.

El partido se le presentó favorable de movida y de hecho fue cómodo en el tanteador durante el primer tiempo. Notable trabajo de Ignacio Moral en la ofensiva, con el acompañamiento de Nicolás Payero y Juan Ignacio Vincenti. Fue suficiente para irse al descanso largo ganador por 39-30.

En el complemento el local apuró el trámite del juego con Juan Lara a la cabeza (1 triple, 3 dobles y 11 simples) pasando a ganar el partido con un triple suyo 54-53.

De ahí en más se fueron prestando el marcador. Gastón Berestein destrabó el juego con un triplazo 67-64 y de ahí en más el Canario luchó el juego a brazo partido hasta el cierre.

Bien Julián Iribarne que tiró el último libre a errar y la chicharra dejó la victoria en manos juninenses.

Resumen

Zona N° 1

9 de Julio (J) 86 Vs Cavul (L) 73

Argentino (Tl) 69 Vs Los Indios (J) 71

Próxima fecha

Del 03-04-05/09/2021

Los Indios (J) Vs Atlético Villegas

Cavul (L) Vs Argentino (Tl)

Libre: 9 de Julio (J)

Zona N° 2

Defensores (Vr) 70 Vs Náutico (Sp) 74

Independiente (Z) 92 Vs Comunicaciones (P) 90

Próxima fecha

Finde del 03-04-05/09/2021

Náutico (Sp) Vs Sacachispas (Vc)

Comunicaciones (P) Vs Defensores (Vr)

Libre: Independiente (Z)

Zona N° 3

Racing (O) 84 Vs Smata (MdP) 73

Alvarado (MdP) 91 Vs Independiente (T) 84

Próxima fecha

Finde del 03-04-05/09/2021

Smata (MdP) Vs Pueblo Nuevo (O)

Independiente (T) Vs Racing (O)

Libre: Alvarado (MdP)

Zona N° 4

Platense (Lp) 85 vs Deportivo (Sv) 84

Social (Ak) 67 Vs Gimnasia (Ch) 55

Próxima fecha

Finde del 03-04-05/09/2021

Deportivo (Sv) Vs Náutico (Z)

Gimnasia (Ch) Vs Platense (Lp)

Libre: Social (Ak).