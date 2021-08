Ciclista Juninense arranca la pretemporada el 6 de septiembre en el Coliseo del Boulevard

Hay fecha para el arranque de Ciclista Juninense y su pretemporada: el verdirrojo comienza a entrenar el lunes 6 de septiembre a las 9 de la mañana, en el Coliseo del Boulevard.

La Liga Argentina probablemente arranque el 20 de octubre. La Zona Sur estará muy pareja con equipos que realmente quieren ascender.

Finalmente, renovó Mazzarino

Daniel Jaule le había manifestado a Democracia que su cuerpo técnico iba a sufrir cambios con respecto a la temporada pasada. Sebastián Villalba decidió no continuar y su reemplazo es el juninense Gerardo Saita.

Mazzarino es otro que había puesto en duda su continuidad, pero finalmente en las últimas horas llegó a un acuerdo con Miguel Had y renovó para la próxima campaña de Liga Argentina. El juninense habló con este medio y contó su versión de los hechos.

Arreglo

“Gracias al esfuerzo de los dirigentes y de Daniel (Jaule) puedo seguir en Ciclista. Mis proyectos personales, el centro integral de entrenamiento que abrimos con mi novia, un sueño hoy hecho realidad, hace que no tenga mucho tiempo disponible. Gracias a Dios todos hicimos un esfuerzo y hoy puedo seguir siendo parte del cuerpo técnico en Ciclista, donde estoy muy cómodo”.

Renovaciones

“Respecto al grupo de la pasada temporada continúan Maxi (Tamburini), Christian (Boudet) y Valen (Feulliade). No tengo más que elogios, aprendí mucho y viví momentos inolvidables. Más que alumnos o entrenados, me llevé amigos”.

El entrenador

Según averiguó Democracia, Daniel Jaule quería contar sí o sí con Carlos Mazzarino. Quedó muy conforme con su trabajo durante la temporada y siempre destacó su calidad como persona. Al respecto, “Curly”, contó: “Hablé mucho con Daniel, de básquet y de la vida. Él tiene mucho que ver en que yo siga en el club y en el básquet. Nos entendimos bien durante la última campaña, que además al equipo le fue bien”.

Nuevo plantel

“A algunos de los chicos que se suman este año los enfrentamos el año pasado y los recuerdo por su potencial. A otros hasta ahora solo los vi en videos y charlé por WhatsApp.

Pero lo más importante, al menos en mi terreno, es que todos vienen de un receso corto y con ritmo de competencia, la temporada anterior me encontré con un plantel muy heterogéneo debido al largo tiempo que llevaban sin actividad por el confinamiento.

En estos días, hablé con los jugadores y todos están haciendo un gran trabajo en sus clubes natales”, concluyó.

Dos que llegan al barrio

Este lunes la dirigencia del básquetbol del Club Atlético Barrio Parque confirmó la contratación del pivote cordobés Pablo Daniel Moya Appendino, quien se suma al plantel dirigido por Gustavo Peirone para la próxima temporada de la Liga Argentina.

Moya nació en Córdoba el 1 de febrero de 1983 e inició su carrera como basquetbolista a los 17 años en la Asociación Deportiva Atenas.

El pivote de 2,05 de altura y 95 kilogramos de peso, tiene una larga trayectoria en las distintas categorías del básquetbol nacional.

Luego de su inicio en Atenas jugó en Deportivo Madryn (Liga Nacional), Libertad de Sunchales (LN), Ciclista Juninense (Ex TNA-hoy Liga Argentina), Unión Eléctrica de Córdoba en la ex Liga “B”, donde fue dirigido por Peirone, Estudiantes de Concordia, Entre Ríos, club con el que salió campeón del TNA y ascendió a Liga Nacional, categoría en la que siguió jugando para ese equipo. Luego pasó a San Isidro de San Francisco (LA), Hindú de Resistencia, Chaco (LA), Estudiantes de Olavarría (LA) y en la última temporada jugó en Pergamino Básquet, en el Torneo Federal, donde fue protagonista hasta la instancia final del certamen.

De esta manera, Gustavo Peirone ya tiene en el plantel de Barrio Parque las fichas de mayores de Lautaro Rivata, Emiliano Rossi, Juan Cognigni, Pablo Moya y Bernardo Ossela, más los jugadores sub 21 Valentín Bauducco y Nahuel Buchaillot.

Parque suma a buchaillot

El Club Atlético Barrio Parque confirmó la contratación del base Nahuel Buchaillot, quien llega a préstamo del Instituto Atlético Central Córdoba para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

Buchaillot, nacido en Mendoza el 7 de agosto del año 2000, inició su carrera en Andes Talleres de su ciudad natal, donde jugó hasta los 17 años. En 2017, llegó a Instituto, donde fue dirigido por el actual entrenador de Barrio Parque, Gustavo Peirone.

En “La Gloria” estuvo hasta el año 2019, para partir a préstamo a Salta Básquet, club en el que jugó la inconclusa temporada 2019/2020 y también en esta liga próxima a finalizar.

Nahuel, de 1,78 metros de altura y 72 kilogramos de peso, ocupará una de las fichas sub 23 del “Verde del Sur”.

El base viene de cumplir una campaña en Salta Básket, donde jugó 34 partidos, anotando 336 puntos y dando 103 asistencias, con un promedio de 9,9 tantos y 3 asistencias, en 25 minutos de juego.