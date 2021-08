Agustín Cavallín: “Ojalá pueda sumar buenos minutos en esta temporada que se avecina”

Si bien existían rumores de que podía continuar en Racing de Chivilcoy, Democracia se comunicó con Agustín Cavallín, quien confirmó que jugará la Liga Nacional para el club que lo vio nacer. La entidad también hizo lo propio en las redes sociales.

Cavallín sumó buenos minutos con Diego Dambrosio en Chivilcoy y en muchos partidos fue titular. Al ser del gusto del entrenador chivilcoyano, se especuló con que haya otro nuevo préstamo, pero la dirigencia del Turco le consultó al entrenador Juan Manuel Varas y comentó que lo tendrá en cuenta en el perímetro. “Ojalá pueda tener buenos minutos, quiero ganarme la confianza del cuerpo técnico”, le deslizó el juninense a este medio.

Liga de Desarrollo

Un dato no menor es la vuelta de la Liga de Desarrollo. Cavallín, Filipetti y Montemaggio, los tres últimos confirmados por el club, serán claves en el andamiaje del equipo, por lo que la comisión directiva presidida por Masino no tenía interés en prestar a los jóvenes valores.

Lo que se viene

“Le estamos dando mucha importancia a lo físico esta primera semana. Nos vamos conociendo, los entrenamientos van bien. Vamos de a poco, recién empieza la pretemporada”, le comentó el jugador a Democracia.

Lo cierto es que el juninense quiere sentirse a gusto en Argentino y compartirá el perímetro con Correa, Suppi y Araujo. Él tomó confianza en su último paso por la Liga Argentina, y lo explica: “Fui a Racing con la idea de tener minutos, poder jugar. La verdad es que se dio, estoy feliz de haber tomado esa decisión”. Será una temporada larga, donde Varas necesitará de todos y los jugadores deberán estar preparados para su oportunidad.

El súper 20 se acerca y Argentino se prepara con todo.

Espinoza no jugará en Peñarol

Sorprendió la noticia en el mundo Peñarol. El ala pivot Pablo Espinoza no llegará finalmente a Peñarol. El chaqueño había sido confirmado como nuevo jugador del equipo de Ramella siendo uno de los primeros fichajes para la 21-22. Más allá de eso, se acordó desde ambas partes no llegar a la institución marplatense.

El club de Garay y Santiago del Estero emitió un escueto comunicado oficial en el cual señaló que el chaqueño, de 34 años, “no llegará al club de común acuerdo, debido a un cambio de planes en el armado del plantel”. Una situación llamativa, aunque habrá que esperar cuál será la nueva idea de Peñarol respecto de sus pretensiones para un jugador en dicho puesto. ¿Leiva? Es una posibilidad.

Peñarol acordó con el alero Federico Marín (ex La Unión de Formosa), el escolta Carlos Buemo (ex Hispano Americano de Río Gallegos), el base Bruno Sansimoni (ex Boca Juniors y Malvin de Uruguay) y el ala-pivote estadounidense nacionalizado argentino Phillip Lockett (ex Obras Básket y Platense).

Y continúan de la temporada anterior el base Joaquín Valinotti, el alero Tomás Monacchi, el escolta Lucas Gorosterrazú, el base Thiago Dasso y el pivote Nicolás Franco.

Jaime, confirmado en Unión

Si un jugador debía quedarse en Unión para arrancar la Liga Nacional, ese debía ser Andrés Jaime. El base y emblema del tatengue arregló condiciones para seguir en el equipo y ser parte de la siguiente temporada en la máxima categoría del básquet en Argentina.

Jaime fue uno de las figuras en el ascenso de Unión y referente desde varios años con sus apenas 20 años. El clase 2000 fue determinante con 10.0 ppp, 36% en triples, 4.5 rpp, 4.4 app y +13 de valoración.

Tuvo diversos picos en el torneo, anotó 27 pts y +29 ante Independiente de Santiago del Estero. Clave ante Villa San Martín en la final, con un gran tercer juego (10 pts, 4 rebotes, 9 asistencia) sumado al cuarto juego ante Villa Mitre (17 pts, 4 rebotes, 5 asistencias).

El clase 2000 mostró toda su calidad y será uno de los conductores de Unión finalmente. Ahora buscará sostener gran parte del equipo y comenzar a ver qué jugadores podrían sumarse para la 21-22. Al menos, la base está.

Sandes vuelve a San Lorenzo

Llega la experiencia necesaria a San Lorenzo. Luego de sumar diferentes fichas jóvenes, ahora es el turno del conocido Matías Sandes, quien tendrá una nueva etapa con el ciclón para la 21-22. El mendocino de 37 años y 2m 02 viene de jugar en su ciudad natal y anteriormente en Peñarol como recambio para el cierre de temporada, donde promedió 6.0 ppp, 5.8 rpp, 3.5 app en 10 partidos jugados.

Sandes fue parte de la temporada 2016 al 2018 con San Lorenzo. Promedió 8.5 ppp, 29% en triples, 5.5 rpp y 1.9 app en 51 partidos jugados. Además de la coronación en la Liga, tras vencer 4-1 en la final a Regatas.

El mendocino fue parte de la siguiente gestión del equipo. En la 17-18 terminó con 2.3 ppp, 2.8 rpp, 1.3 app en 24 partidos jugados. San Lorenzo venció a San Martín de Corrientes 4-2 para llegar a otro campeonato en la Liga Nacional.

Luego fichó en Boca (8.0 ppp, 6.1 rpp, 2.7 app en 48 partidos) para llegar a Hebraica de Uruguay y finalmente el pase a Peñarol. Sandes se une a Agustín Pérez Tapia, Lucas Pérez, José De Felippo y Mauricio Corzo como refuerzos en el elenco de Álvaro Castiñeira.