Riachuelo será el comprador de la plaza de Libertad de Sunchales

Riachuelo de La Rioja es el nuevo equipo de la Liga Nacional A luego de llegar a un acuerdo económico con Libertad de Sunchales, y con el aval de la Asociación de Clubes.

Posiblemente en los próximos días se haga alguna reunión general entre todas las partes (Riachuelo, Libertad, AdC), para terminar el papelerío, pero no hay prácticamente nada que haga que haga pensar que la operación pueda caerse. Es el retorno de La Rioja a la A luego de casi 20 años, ya que Andino descendió en la temporada 2002/03, tras perder 38 de sus 39 partidos.

Riachuelo cuenta con un fuerte respaldo del Gobierno de La Rioja y pone como uno de sus puntos fuertes el estadio Súper Domo, el mejor del país en estos momentos, con capacidad para más de 10.000 personas y aire acondicionado. Este año no tuvo una buena participación en la Liga Argentina, terminando penúltimo en la Zona Norte, pero la decisión de ir por la plaza de la A fue automática apenas surgió la cancha de Libertad.

Las opciones eran dos fuertes: los riojanos y Chaco. El tema es que en Chaco, la posibilidad que iba a apoyar el gobernador Capitanich era si se armaba un equipo de la ciudad, algo que Villa San Martín no estaba dispuesto a hacer. De alguna manera, por eso no prosperó el sostén gubernamental.

Riachuelo pagará alrededor del doble de lo que desembolsó Oberá TC hace dos años por la plaza de Estudiantes de Concordia, y además le cederá a Libertad la plaza en la segunda categoría, donde los de Sunchales se pondrán a armar su plantel para competir. Riachuelo tiene DT (el mismo en que estaba, Fabricio Salas) y empezará también a armar su plantel de jugadores.