Juan Manuel Varas: “Comenzamos los entrenamientos buscando hacer el mejor papel posible en el certamen”

Argentino pone primera en la mañana de hoy con las prácticas en el Fortín de las Morochas.

El Turco realizará una presentación formal a las 10, en su estadio, y luego empiezan las distintas evaluaciones a los jugadores.

El entrenador Juan Manuel Varas dialogó con Democracia sobre el equipo y las expectativas en esta nueva etapa que se inicia en el día de la fecha.

“En el armado del equipo nos faltan confirmar algunas fichas, las que no estamos muy lejos de hacerlo, y de esta manera saldríamos del mercado. Entiendo que hicimos un trabajo de mucha logística, de mucha búsqueda, optimizando todos los recursos de la institución, con la premisa de formar el mejor equipo posible", destacó el técnico azul.

Igualmente, indicó que "desde ese lugar estamos conformes con la plantilla hasta el momento y esperamos darle un cierre de acuerdo a lo proyectado”.

Consultado sobre qué fichas le faltan al equipo, dijo: “Dentro de lo que nos falta estamos en la búsqueda de un pivot extranjero. Somos conscientes que esta ficha puede llegar más cerca del inicio de la competencia. Hablamos del Súper 20. El resto de los jugadores se van a presentar hoy a las 10 en El Fortín de las Morochas".

Con relación a los trabajos a realizar, el entrenador turco resaltó que "vamos a tener una primera semana de adaptación con un turno diurno para ver como están los chicos. De ahí planificaremos el trabajo a futuro”.

Finalmente habló de las expectativas: “Hay una expectativa real que es poder hacer el mejor equipo posible. Iremos en búsqueda de eso. Después, intentaremos ser competitivos todas las noches, buscaremos jugar el mejor básquetbol posible sabiendo que todavía no nos hemos puesto a entrenar. Por eso poner un objetivo desde lo numérico es algo dificultoso".

Asimismo, resaltó que "primero debemos conocernos, formar una química de grupo, tanto deportiva como diaria y, desde ese lugar, ir potenciando los aspectos de los jugadores, cuerpo técnico, poder tener a la gente cerca nuestro y el apoyo dirigencial. Desde ese lugar, buscaremos ser competitivos a lo largo de toda la temporada".

El plantel

Bases: Juan Ignacio Rodríguez Suppi.

Escoltas: Emiliano Correa y Mauro Araujo.

Aleros: Juan Cangelosi, Thomas Cooper (ficha extranjera), Agustín Cavallín (U 23) y Cristian Cardo (U23).

Internos: Pablo Alderete y Enzo Filipetti (U23).

Massarelli no jugará en Comodoro

Luego de su paso por el Palencia de la LEB Oro de España, Luciano Masarelli había arreglado su incorporación a Gimnasia de Comodoro Rivadavia para la próxima Liga Nacional. Sin embargo, el club comunicó que el escolta no será parte del plantel por cuestiones de salud.

El comunicado oficial dice que: "el escolta Luciano Massarelli, contratado por Gimnasia, no será parte del plantel profesional por razones de salud.

"El jugador realizó un acuerdo con el Verde en el mes de julio y esta semana debía sumarse a los entrenamientos, previstos para el 16 de agosto.

"Sin embargo, su salud le impidió tomar el primer vuelo de España a nuestro país.

"Si bien ya se encontraba hace semanas transitando una situación de salud que lo imposibilitada viajar, su equipo de trabajo reportó la información ayer.

"Gimnasia lamenta la manera con la cual el equipo de trabajo del jugador manejó la información, ya que causó contratiempos en el proceso. Se espera la pronta recuperación de Massarelli.

"Debido a esta situación el cuerpo técnico y miembros de la comisión directiva ya trabajan para poder completar el equipo de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet".

La presentación de Regatas

El Club de Regatas Corrientes hizo su presentación oficial.

El primero en hablar fue el Penka, quien agradeció a la dirigencia y al cuerpo técnico del club por la confianza, y luego dijo que: “estoy muy contento de estar en un club tan grande, y quiero que sepan que esta temporada lo vamos a dar todo”.

Asimismo, el emblema “fantasma”, el hombre récord, Paolo Quinteros, dijo que: “tengo mucha ilusión, muchas ganas de comenzar esta nueva etapa con las competencias que tenemos por delante, con las incorporaciones. Ya son 11 temporadas, pero estoy con la misma ilusión que desde el primer año”.

Además, hizo referencia a su nuevo compañero, y expresó que: “es un lujo y un placer poder compartir equipo con el Penka, y él al plantel le va a dar mucha jerarquía, mucha presencia”.

El secretario de deportes de la provincia, Jorge Terrile, también habló y señaló que: “este es uno de los clubes históricos que tiene la provincia de Corrientes. Y tener tres equipos en la Liga Nacional es un privilegio para los correntinos, y por eso el estado siempre va a estar acompañando esto, ya que es el primer nivel del básquet”.

“Quiero felicitar también a la dirigencia de Regatas Corrientes por el esfuerzo que están haciendo por contratar a estas figuras de un nivel muy alto”, concluyó el secretario.

Por último, quien brindó su palabra fue el presidente de la institución, Eduardo Tassano, quien dijo que: “quiero agradecer a la prensa deportiva de Corrientes que nos está acompañando, al señor secretario de deportes y también al gobernador, que viene siendo uno de nuestros principales apoyos de esta aventura que es comenzar una nueva Liga Nacional”.

También hizo referencia del equipo y de los jugadores que tenía acompañándolo en la charla: “Paolo nos está dando una felicidad estando un año más con nosotros, para cumplir los objetivos que tenemos. Y quiero darle la bienvenida a Penka, que sin ninguna duda es el jugador argentino más importante de la Liga de los últimos años”.

En cuanto a la forma de disputa, el presidente de la institución expresó que: “estamos a poco de iniciar una nueva liga de la cual queremos ser protagonistas, una liga que esperemos que tome sus carriles normales en poco tiempo, que podamos ir controlando la pandemia en los próximos meses, y lo digo por la forma de jugar”.

Por último, cerró diciendo que: “estoy muy contento y como siempre vamos a buscar que Regatas, la ciudad y la provincia de Corrientes estén en lo más alto posible”.