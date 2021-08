Álvaro Castiñeira será el entrenador de San Lorenzo que comienza con el armado del equipo para la Liga

El pentacampeón de la Liga Nacional finalmente jugará la 2021/22 con un equipo distinto, pero que aspira a no pasar sobresaltos.

San Lorenzo de Almagro seguirá participando de la Liga Nacional, tras los rumores que lo colocaron fuera de la competencia, pero su realidad será bien distinta a la de las últimas temporadas, en las que fue protagonista central con altos presupuestos y se quedó con cinco títulos consecutivos, algo que nadie logró antes.

Entrenador nuevo y un ex Argentino

El entrenador será Álvaro Castiñeira, hincha de San Lorenzo, radicado en Tandil, que dirigió a Lanús en la 2019/20 en el Torneo Federal y que tuvo un buen paso por Ferro entre 2015 y 2017. Antes había dirigido a Lanús en la A en la 2008/09.

Con Álvaro, llegarán a San Lorenzo algunos jugadores de su gusto. Uno casi confirmado es una de las revelaciones del año pasado, Agustín Pérez Tapia, que se estrenó en la categoría con Argentino de Junín, es U23 y tiene un buen futuro, con 22 años y 1.87. Es un base que puede jugar de escolta.



¿Llega Sandes?

En cuanto a posibles incorporaciones, se está viendo la posibilidad de sumar a Matías Sandes, que ya tuvo paso por el club y está libre, y se barajan otros nombres, como el de Mauricio Corzo quien viene de jugar en Libertad de Sunchales.

Otro que suena es Leandro Cerminato que estuvo antes y luego jugó el final de La Liga Argentina con Ciclista Juninense.

No está descartado sumar algún extranjero, aunque no es hoy algo probable, dado que necesitan primero acordar con FIBA la deuda que existe con ellos.

¿Cómo le afecta esto a Argentino?

El Turco nuevamente tendrá como objetivo salvar la categoría. Libertad no jugará más en la Liga y hay mucha diferencia de presupuesto. Están los máximos candidatos (Quimsa, Instituto, Comunicaciones, La Unión, Regatas) y los que les cuesta un poco más el armado del equipo.

San Lorenzo pasó a ser un rival “ganable”, y para lograr el objetivo será importante mantener una buena localía, ya que volverá el formato local-visitante.

Oberá completó los mayores

Oberá ya tiene todo listo para la siguiente temporada de Liga Nacional. Sumó un nuevo nombre para completar sus fichas mayores de cara a la 21-22. Se trata del ala pivot Junior Peralta, nacido en Misiones y nacionalizado paraguayo. Viene de jugar en Racing de Chivilcoy la pasada temporada en Liga Argentina.

Peralta, natural de Misiones, jugará por su provincia tras terminar con 10.7 ppp, 50% t2, 25% t3, 4.4 rpp, 0.9 app en solo 10 partidos considerando que llegó como recambio al elenco celeste en la temporada 20-21.

Juniors, se fue de Misiones con 19 años a jugar Liga Nacional en Sionista de Paraná, hoy regresa a Misiones para integrar el plantel Celeste, “tengo muchas expectativas, se armó un buen plantel con grandes jugadores de los que seguramente voy a aprender mucho. Del cuerpo técnico conozco a Edu (Pfleger), eso influyó en la decisión, porque es un entrenador que conozco y me ayudó muchísimo. Además, estar cerca de la familia y amigos, es importante para mí”.

Con la llegada del ala-pivot Junior Peralta, Oberá ya cuenta con ocho refuerzos además del entrenador Fabio Demti: el escolta Jonathan Slider, el ala Samuel Yeager, los pivot Joshua Morris y Clint O’Brian Robinson; el ala-pivot Facundo Giorgi y los bases Nicolás De Los Santos y Jonatan Treise.