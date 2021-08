La agencia de jugadores libres empezó con horas agitadas

Comenzó la agencia libre de la NBA con un diluvio de anuncios de parte de algunos equipos y algunas sorpresas por todos lados. La más llamativa, sin lugar a duda, es la de Kyle Lowry. El base abandonará Toronto Raptors, donde supo ser campeón de la NBA, para llegar a un acuerdo con Miami Heat por los próximos tres años y un contrato cercano a los 90 millones de dólares.

Cabe destacar que el Heat logró asegurarse la continuidad de Goran Dragic, por quien ejercerán la opción que tenían por $19.4 millones y dejó partir a Andre Iguodala, quien tuvo un paso sin pena ni gloria. Duncan Robinson fue otro que renovó por $90 millones por los próximos cinco años. Cabe destacar que Jimmy Butler también firmaría un contrato máximo con la franquicia de Florida por cuatro años y $184 millones. Y, para la frutilla del postre, consiguió hacerse con P.J. Tucker, clave en el campeonato de Milwaukee Bucks por dos años y $15 millones -el segundo con player option-. Max Strus también fichó por $3.5 millones en dos años y Dewayne Dedmon lo hará por una campaña y el mínimo de veterano. En última medida lo hizo Gabe Vincent por $3.5 millones por tres años.

Otro de los resonantes acuerdos que se dio a primeras horas de la tarde fue el anuncio del sign-and-trade de Chicago Bulls para fichar a Lonzo Ball por cuatro años y $85 millones. A cambio, tuvo que entregarle a New Orleans Pelicans al checo, Tomas Satoransky y al tirador Garrett Temple. Chicago Bulls, además, le sacó a Los Angeles Lakers uno de sus jugadores más queridos: Alex Caruso. La Carusomanía se trasladará al United Center por $37 millones por cuatro años.

New York Knicks hizo importantes anuncios en su estructura, que también deberá estar atento Luca Vildoza -jugará la Summer League-. La más valiosa fue el acuerdo con Derrick Rose, quien continuará en la Gran Manzana por tres años y $43 millones. A su vez, Alec Burks (tres años y $30 millones) y Nerlens Noel (mismo periodo y $32 millones) renovaron sus vínculos. El chanchito lo rompió para traer al escolta francés, Evan Fournier, de último paso por Boston Celtics. Acordó cuatro años de contrato a razón de $78 millones.

Otro de los contratos más importantes lo firmó el pívot Jarrett Allen, quien seguirá ligado a la camiseta de Cleveland Cavaliers a valor de $100 millones por cinco años.

A la espera de la renovación de Luka Doncic, Dallas Mavericks se aseguró continuar con Tim Hardaway Jr. por cuatro años y $74 millones. Al mismo tiempo, adhirió el centro Boban Marjanovic -sin detalles de su acuerdo-. También se quedó con los servicios de Reggie Bullock, que tendrá un vínculo por tres años y $30.5 millones, y de Sterling Brown, cuya duración y números del contrato no fueron detallados.

Entre otras figuras, también lograron seguir en sus respectivos equipos Chris Paul y Mike Conley. El veterano consiguió un acuerdo maravilloso por $120 millones en cuatro años, mientras que el ex Grizzlies irá por la revancha en Utah Jazz por tres campañas y $72.5 millones.

Para Detroit Pistons, su gran adición es la del interno canadiense, Kelly Ollynyk, tras pasar su último año entre el Heat y los Rockets. Acordó un vínculo por tres temporadas y $37 millones.

Indiana Pacers se movió decentemente en el mercado y acordó la renovación de T.J. McConnell, quien luego de una primera campaña a la altura seguirá por cuatro años y $35.2 millones. Al poco tiempo, también se anunció la contratación de Torrey Craig, que jugó el último año en Milwaukee Bucks y los Suns.

Facundo Campazzo no tendrá un Green en el equipo, sino dos. Primero acordó con JaMychal por dos años y $17 millones -el segundo cuenta con player option-, mientras que horas más tarde se produjo el acuerdo con Jeff, desde Brooklyn Nets, por dos años y $10 millones. Además, Michael Malone volverá a contar con Will Barton, cuyo nuevo vínculo será por dos años y $32 millones. Austin Rivers también acordó su nuevo vínculo por este año, sin revelarse las cifras de su contrato.