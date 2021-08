La selección nacional no pudo contra Australia

La selección argentina masculina de básquetbol cayó por un contundente 97 a 59 frente a Australia y se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en cuartos de final del certamen.

Tras un sólido comienzo, el elenco albiceleste cerró el primer cuarto en ventaja por 22 a 18, pero en el segundo hubo una merma de los dirigidos por Sergio Hernández, que se fueron al descanso a siete puntos del conjunto oceánico.

Al seleccionado argentino le costó desde el segundo cuarto, donde fue ampliamente superado por Australia debido a que perdió muchas pelotas, estuvo impreciso en los tiros -solo anotó 11 puntos- y no logró frenar el ritmo ofensivo de su duro rival.

Después del descanso, el juego continuó con un claro dominio del equipo australiano que tuvo una segunda mitad demoledora, lejos del arranque prometedor argentino, que lo llevó a finalizar el tercer cuarto con una diferencia de 60 a 48.

En el cuarto, en tanto, no hubo lugar para ilusionarse con la hazaña: los de Hernández solo sumaron otros 11 puntos, con un parcial de 37 a 11 que selló la inobjetable victoria australiana por 97 a 59 y le puso fin a la participación albiceleste en el básquetbol de Tokio.

Nicolás Laprovitola señaló luego de la caída: "Es difícil hacer un análisis, en el último cuarto el partido se desvirtuó y no hemos tenido la cabeza que se necesita para jugar este tipo de encuentros. Lo pagamos muy caro".

Y agregó: "Tenemos una manera de jugar, una identidad, pero hoy no la mostramos. No jugamos nuestro juego, tenemos que ser conscientes y aprender".

El entrenador Sergio Hernández, por su parte, manifestó: "No hay mucho para decir, no imaginábamos un partido así. Sabíamos que íbamos a tener que remar desde atrás, porque ellos llegaban mejor que nosotros, pero no esperábamos esto".

A su vez, enumeró: "El desgaste físico, el achique en la rotación, el caso de (Gabriel) Deck que nunca pudo terminar de recuperarse del malestar que le dejó el coronavirus, el esfuerzo de Luis (Scola) con su edad, de Facundo (Campazzo), todo eso nos hizo perder".

"Perdimos juego, lucidez, no pudimos tener un nivel alto ni sentirnos cómodos, acá están los mejores equipos del mundo y nosotros no estuvimos a la altura por varias razones", cerró el "Oveja" con una marcada autocrítica.

La despedida de Scola

Luis Scola se despidió ayer de la camiseta argentina con un conmovedor reconocimiento de propios y extraños en medio del partido con Australia, que sentenció la eliminación de la selección albiceleste de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y le puso fin a su etapa en el seleccionado nacional.

Scola se retiró de la cancha a 50 segundos del final y, entre lágrimas, recibió un emotivo aplauso por parte de todos los presentes, incluidos los jugadores y el cuerpo técnico rival.

"Me agarró con la guardia baja, no me lo esperaba porque pensé que iba a terminar el partido jugando. Cuando levanté la cabeza y vi a toda la gente, a los rivales, me emocioné. Lo agradezco mucho de corazón", manifestó Scola.

Y agregó: "Es un regalo que me llevó para siempre, no lo voy a olvidar nunca. Agradezco a los jugadores de Australia y a todos los que estaban en la cancha. Es un poco el premio final, lo máximo que uno puede conseguir. Ya me iba bien, pero ahora me voy un poco mejor. La palabra que se me viene a la cabeza es paz, me voy en paz".

Sus compañeros, además, tuvieron emotivas palabras para Scola: "Luis es una persona que vamos a extrañar muchísimo, que nos ha guiado durante mucho tiempo. Creo que nuestra generación tiene que seguir trabajando muchísimo, basarnos en los valores y en todas las cosas que nos ha pasado él y toda la generación dorada", expresó Nicolás Laprovittola.

Facundo Campazzo, por su parte, señaló: "Va a haber un antes y un después de Luis, él cambió todo para bien. Lo vamos a extrañar mucho, estuvo en increíbles generaciones y en todo momento nos ayudó a escribir nuestra propia historia. Es un privilegio".

Messi también despidió a Scola

El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, felicitó ayer por las redes sociales a Luis Scola, quien se retiró del básquetbol profesional a los 41 años tras la eliminación del seleccionado albiceleste de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Tu impresionante carrera te convirtió en un gran referente del deporte argentino y de todo el mundo… Gracias @luisscola!!", escribió Messi en su cuenta personal de Instagram.

El posteo estuvo acompañado de una imagen de Scola con la camiseta argentina y el mítico número 4 en la espalda.

Scola fue despedido entre aplausos por sus compañeros de la selección albiceleste, pero también por sus rivales de Australia, que se impusieron por 97-59 en los cuartos de final de la cita olímpica.

Messi fue a ver un partido de Scola cuando este jugaba en los Indiana Pacers de la NBA, en 2015, y "La Pulga" se preparaba con la selección argentina para jugar frente a El Salvador un partido amistoso en Washington.

Otras repercusiones

La histórica "Generación Dorada" del básquetbol argentino se sumó ayer a la despedida de Luis Scola con emotivos mensajes de sus integrantes ante la última función de "Luifa", en la eliminación del elenco albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Cuánta emoción en ese último aplauso!! Gracias Luis Scola por enseñarnos tanto en estos años y por liderar con el ejemplo siempre. Un lujazo de compañero. Aplaudo de pie!", expresó Emanuel Ginóbili.

Y agregó: "Sigo un poco tocado. Qué pedazo de profesional!! Qué ética de trabajo, compromiso... Qué facilidad para hacer puntos!! Irrepetible por tantas cosas. Gracias de nuevo Luifa".

Andrés Nocioni, por su parte, se sumó a los aplausos y escribió "Gracias Luis" en su cuenta oficial de la red social Twitter, mientras que Alejandro Montecchia se hizo eco y le agradeció al eterno capitán de 41 años.

Fabricio Oberto, en tanto, publicó: "Sin dudas un gracias no es suficiente por todo lo que hiciste, pero es la palabra que encontramos todos en este momento, en medio de la emoción y después de ese último aplauso en Saitama. Gracias Luifa".