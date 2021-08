Maximiliano Tamburini: “Es un honor ser parte del crecimiento de Ciclista Juninense”

El máximo referente de Ciclista Juninense dentro de la cancha, Maximiliano Tamburini, renovó por una temporada más y seguirá jugando en el Coliseo del Boulevard.

El “Guante” dialogó mano a mano con Democracia, habló del último campeonato, lo que se viene y cómo se encuentra el club.



¿Qué sensaciones tenés luego de la renovación?

“Estoy muy feliz, muy contento y motivado. El club crece permanentemente, está lindo. Somos un club competitivo y con mucha historia dentro de la categoría. Es un honor ser parte del crecimiento de Ciclista”.



Se ve un crecimiento constante temporada a temporada en cuanto a tu rendimiento, ¿lo vés así?

“Por supuesto que trabajo para ser un mejor jugador todo el tiempo. Hemos entrenado mucho y creo que todos estuvimos concentrados durante todo el año, con mucho compromiso. En lo personal, siempre preparado para hacer lo necesario para que el equipo gane y por eso ahora también con Curly (Carlos Mazzarino, PF) estamos haciendo un plan especial para llegar aún mejor al final de la temporada, ya que fue muy desgastante la última con el sistema burbujas”.



Estás rompiendo muchas estadísticas en la historia del club en el TNA, ¿te fijás en eso?

“Me siento un privilegiado y estoy feliz por dejar una humilde marca en el club que amo. Esto es más de lo que soñé. Siempre cualquier jugador o entrenador busca el reconocimiento, por eso cuando llega es lindo vivir el momento y hay que ser agradecido. Después entreno cada día para llegar bien al partido y en el juego tendré un montón de errores y alguna virtud, pero siempre dejando todo”.



¿Te acostumbraste a liderar siendo de Junín y conociendo tanto al club?

“Por la situación económica del país es muy difícil mantener planteles enteros, por eso llegan jugadores nuevos permanentemente. Migui (Had) hizo un gran trabajo y trata de buscar jugadores con sentido de pertenencia. Salió rápido al mercado, se ve un club mejorado en ese sentido. Pero lo más importante, que siempre hablo con los chicos nuevos, es tratar de dejar todo en cada entrenamiento, que disfruten la gente y la ciudad que respira básquet. Algunos compañeros nuevos se sorprenden cuando lo paran en un restaurante, en el centro y se le ponen a hablar o le dan indicaciones (risas). Ciclista es así, hay que prepararse las 24 horas del día, hay que vivir buscando lo mejor”.



¿El último torneo lo considerás positivo?

“Bueno, ahora hubo una renovación en la conducción. El presidente ha decidido continuar por el camino liderado por Daniel (Jaule), por lo que quedó conforme. En cuanto a estadísticas, tuvimos una temporada muy buena porque nos costaba terminar con récord positivo. La gente estaba contenta en muchas ocasiones del torneo. Es verdad también que la comisión directiva logró traer también buenos extranjeros. En su momento Roquez (Johnson) nos dio un terrible salto de calidad. Fue una lástima su lesión, yo creo que con él, por ser un jugador determinante, hubiéramos terminado más arriba. Pero eso no se puede saber”.



Por último, ¿te gusta el plantel para la temporada 2021-2022?

“Siempre me da ilusión el arranque de una temporada. Tengo entendido que aún nos falta un Pivot, que nos puede dar un salto de calidad aún mayor. Me pone contento la renovación del Jabalí (Christian Boudet), la vuelta de Manu (Lambrisca). Son jugadores que sabás que van a dejar todo y rendir. Después con los nuevos algo estuve charlando, ayudaré en lo que sea necesario para que se adapten de la mejor manera. Los he enfrentado a la mayoría. Me parece que vuelve el formato local y visitante. Me encanta jugar en el Coliseo y tenemos que sacar provecho de eso”, finalizó el jugador juninense”.