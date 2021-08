Argentina goleó a Japón y se clasificó para los cuartos de final del certamen

Argentina intentó tomar el protagonismo. Delia bien arriba en la defensa con Hachimura para incomodar en un tiro abierto y considerando el cuadro bajo de los locales. Campazzo arrancó con un bombazo pero el equipo ciertamente acelerado en las siguientes ofensivas. Japón se replegó en zona 2-1-2, trató de que Argentina no corra pero al mismo tiempo no tuvo segundas opciones.

Se filtró contra Scola en un par de oportunidades buscando soluciones. Argentina muy fino a larga distancia (4-6t3 con dos seguidos de Luifa y ventaja de 12-6) y pasando bien la bola (5 asist). Watanabe casi sin protagonismo y Argentina con soltura cuando Campazzo se lo propuso (asistencia de lujo para volcada de Delia). Hiejima (7) fue el arma solitaria de Japón ante la intensa defensa sobre Hachimura y como quedó aislado.

Argentina fue fuerte al canasto, Delia asumió como referencia (8) y Argentina extendió las cifras a +13 con un elenco más versátil aún en cancha. Campazzo en un grandísimo nivel (8 pts, 4 reb, 3 asist) para liderar y enloquecer a la defensa con su movilidad. Brussino colaboró en otros apartados, el equipo eficaz y concentrado. Hachimura y Watanabe redondearon una ausencia total (0 punto, 0-8 de campo) cerrando 26 - 16 el periodo.

El albiceleste con el objetivo de sostener la diferencia. Sin Campazzo en cancha (2 faltas), buscó opciones con la otra doble conducción y la vuelta de Scola. Argentina relentizó el juego, no corrió más, Scola forzó demasiadas acciones ante la defensa de Hachimura y Laprovittola generó poco con su dribbling.

Japón descontó, encontró huecos pero por fin llegó el bombazo de Vildoza para enderezar la mira pero con ciertos desajustes en defensa (31 - 20). Scola salió de la llave, castigó con otro bombazo dando tranquilidad en un pasaje diferente del juego con Argentina menos dinámica y sosteniendo la diferencia con su talla, rebote defensivo y ciertos pasajes de lucidez. Vildoza (7) se activó, anotó un elegante doble en bandeja pero Japón subió su ritmo de juego.

El local más agresivo con el rebote ofensivo, aprovechó la defensa vulnerable de Scola para dañar, anotarle en transición y Laprovittola sin conectar desde la conducción. Baba (9) y Watanabe (9) mejoraron sus producciones pero en el golpe a golpe Deck se hizo presente. La defensa alta con Brussino y Vildoza ejerció otra resistencia pero Japón estuvo a la expectativa y maquilló el score 46 - 38 peligrosamente.

Argentina inició desenfocado en el partido. Abusó del tiro externo, no corrió la cancha y no supo como atacar con éxito a Japón. Delia bien contenido, no dañó, tampoco Laprovittola y Campazzo malogró de tres. Japón corrió la cancha, anotó puntos fáciles y achicó la renta. Argentina trató de no perder el foco, leer mejor la defensa rival y nuevamente responder. Brussino muy firme atrás pero sin gol adelante mientras que Delia pudo desembarazarse y con 2-2t2 llevar tranquilidad (52 - 42).

Japón con otro ritmo, intentó acelerar pero con poca efectividad y Hachimura peleado con el aro. Campazzo de nuevo tomó el mando, un bombazo y asistencia tras un backdoor de Deck para estirar las cifras a +13. Argentina de nuevo con segundas opciones, inconstante en su eficacia y claridad con Laprovittola sin anotar en su versión de escolta (¿Bolmaro? ¿Vildoza?).

Japón nuevamente a la expectativa moviendo bien la bola y tomando confianza en el partido. Llegó el momento de Brussino en el partido. El escolta clavó dos enormes triples para entrar en juego y Argentina con otro ritmo, buscando soluciones y espacios en el cierre del periodo. Argentina no logro en el resultado ratificar su dominio y quedó 65 - 53.

Argentina controló las acciones. Campazzo como eje central en el juego, un bombazo NBA con marca encima sumado a ciertas conexiones con Scola (7) quien anotó de todas las maneras para dañar con cierta facilidad a su rival. Japón perdió la compostura en su defensa, con Hachimura en la banca y sin demasiados recursos para inquietar.

El albiceleste trabajó bien el partido, incluido una jugada recuperando por dos veces desde el piso y Campazzo castigando con otra finta y triple (78 - 60) para alejar al equipo en cuatro minutos. Argentina con un elenco más versátil en cancha, Vildoza junto a Bolmaro sumando la explosión de Deck desde el poste y castigando de diferentes maneras.

Dentro de las variantes, el equipo manejó muy bien la situación de pop y Scola fue letal en ese aspecto subiendo las diferencias. El equipo tuvo espacios, manejó el reloj, Japón totalmente caído en defensa y Argentina fino a distancia. Deck sacando provecho (8 pts en el 4c) y poniendo la firma al partido y renta de +22 con 2m40s. Scola no se cansó de anotar (13 pts en el 4C), siguieron las segundas opciones y Argentina se quedó con el boleto para seguir en carrera.

Mañana ante Australia

La organización dispuso para la noche del lunes y la mañana del martes, cuatro horarios para los cuartos de final del básquet en Tokio 2020. Por lo tanto la selección se cruzará con Australia el martes 3 de agosto a las 9. En caso de imponerse los dirigidos por Sergio Hernández chocarán en semifinales nada menos que con el ganador del cruce entre Estados Unidos y España, quienes disputarán lo que los especialistas denominan una final anticipada.

Programa

- Lunes 2/8 a las 22: Eslovenia vs. Alemania

- Martes 3/8 a la 1.40: España vs. Estados Unidos

- Martes 3/8 a las 5.20: Italia vs. Francia

- Martes 3/8 a las 9: Argentina vs. Australia

Jugó un amistoso contra Australia en Las Vegas

Argentina chocará contra Australia, rival al cual enfrentó semanas atrás en Las Vegas.

Es un reciente rival de la preparación para Argentina y gran contendiente por el oro. Nos referimos a Australia, quien será el rival albiceleste en los cuartos de final. Inmediatamente después del juego entre España y Eslovenia, y conociendo su resultado, se llevó a cabo el sorteo para conocer los cuadros de cuartos de final.

En principio ya se sabían ciertas posibilidades. Argentina tenía como chances a Australia o Francia, ambos punteros del Grupo A y B (no podía chocar con elencos del C ni segundos ni terceros). Finalmente llegó el nombre de los boomers para cerrar la llave de cuartos. Australia fue rival de Argentina en Las Vegas, donde los oceánicos ganaron 87 - 84 tras un bombazo de Mills en la última posesión. Australia cerró 3-0 y con mucha solvencia su zona.

A primer turno, Eslovenia buscará ratificar su gran trabajo. Salió sorteado ante el otro tercero Alemania tras la victoria ante los españoles. Más allá de Doncic, encontró muchos laderos de sobra para ilusionarse ante un rival irregular pero peligroso por su estilo de juego y como ha puesto contra las riendas a todos los componentes del grupo B.

Llegó el partido que se preveía. Sabía España que, en caso de perder, se podría ver las caras ante Estados Unidos, cosa que finalmente sucedió. Reeditarán las finales olímpicas del 2008 y 2012, en ambos casos con éxitos para los norteamericanos. Los norteamericanos han mejorado sus producciones, se amigaron con el aro y vuelven a catalogarse como favoritos.

El juego de madrugada será de los mejores. Francia, quien cambió el rumbo del torneo tras vencer a Estados Unidos y terminar 3-0, jugará a las 5:20 frente al segundo del Grupo B Italia. Un partido con favoritismo para los galos pero no deberán perder el foco y ser sorprendidos por el muy interesante elenco azzurro, el cual buscará el bombazo del torneo.