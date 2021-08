Alderete: “Nuestro primer objetivo es terminar la pretemporada sin lesiones”

Pablo Alderete regresa a Argentino luego de un largo periplo por la Liga Argentina. El marplatense diálogo con Democracia y contó sus sensaciones de cara a la temporada de Liga Nacional que se viene.

Sensaciones

“Tengo las mejores sensaciones con esta vuelta, no solo a Argentino, sino que la vuelta a la Liga también. Me da un plus más de alegría. Voy a tratar de aprovechar al máximo esta nueva oportunidad que estoy teniendo”.

Varas

“Hablamos con Juan, pero nada de lo táctico sino por ahora solo palabras de agradecimiento, ya llegará el momento de hablar sobre mi lugar en el equipo y mis funciones. Esperamos lo mejor”.

Objetivo

“Por ahora pienso que el primer objetivo es terminar la pretemporada sin lesiones, ya que muchos de los chicos terminaron por marzo de jugar y es un largo tiempo sin entrenamiento de alto rendimiento. Pero tenemos confianza”.

Vuelta a la A

“Es algo que esperaba hace tiempo. Luego de varias temporadas en la Liga Argentina sintiéndome cómodo y a buen nivel, en todo momento estuve pensando en una oportunidad de liga y ahora queda aprovecharla”.

Mejoras

“Sumé bastante experiencia compartiendo con jugadores de alto nivel, también agregamos efectividad en el tiro de tres puntos, que era una las cosas en la que más me costaba tomar confianza”, finalizó el Pivot.