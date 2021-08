Unión se adelantó en la serie final ante Villa Mitre de bahía

Unión de Santa Fe derrotó a Villa Mitre de Bahía Blanca por 72 – 62, anoche en Buenos Aires.

Unión comenzó el juego dominando las acciones desde lo numérico, con velocidad en sus ataques provenientes de momentos de buenas defensas y con movimientos dentro de la zona pintada, que se fue potenciando a medida que avanzaban los minutos. A Villa Mitre le costó hilvanar situaciones ofensivas claras, con el peso de haber soportado una máxima de diez puntos tomados por el bando santafesino.

Unión llegó a estar 15-5 arriba en el tanteador con poco más de tres minutos por jugar en ese primer período. A partir de allí, se produjo una remontada de su rival que le dio la oportunidad de reacomodarse en el partido, con una renta de 8-0 para sellar los primeros diez minutos de un juego que se presentó con momentos para cada uno a lo largo de ese período inicial del punto de la serie.

En el segundo cuarto, Villa Mitre igualó las acciones con un doble inicial de Heinrich para dejar la historia 15 iguales, pero en el otro costado de la cancha no logró controlar el gran impulso de Bertona, quien se despachó con cuatro triples consecutivos en ese comienzo de parcial para estirar nuevamente la ventaja a diez unidades (27-17) en un tramo del partido que se presentaba difícil para los de Santa Fe.

De esa forma, el Tatengue volvió a manejar las situaciones del partido en ambos sectores de la cancha, con momentos en los que Villa Mitre buscaba algún renacer para que el juego no se escapara. El equipo de Santa Fe marcó supremacía con un 7/18 en tiros de tres puntos, mientras que el bando bahiense no consiguió puntos por esa vía, algo que sintió en el 0/8 que quedó plasmado en los primeros veinte minutos de juego.

Después del 26-14 con el que Unión cerró el segundo cuarto y la ventaja de 41-27 en el marcador del juego, dio comienzo la segunda mitad, con un poco más de la misma idea de Unión de Santa Fe en su juego. No hubo mayores contratiempos para el Tatengue en el partido y con una buena defensa y coordinaciones ofensivas prolijas, logró mantener la diferencia y se fue al último cuarto con una distancia tranquilizadora.

Unión anotó algunos lanzamientos más de larga distancia, ante algunos pasajes de defensa zonal de su rival, mientras que Villa Mitre no encontró en ningún momento su oportunidad como la del primer cuarto, cuando pudo ponerse en juego nuevamente. Así, el conjunto santafesino mantuvo su línea y encaminó todo a un segmento final con una brecha de 59 a 43, algo que le valió para trabajar en los diez minutos finales del encuentro.

De esa forma se desarrolló el cuarto final. Unión manejó ese espacio y se manejó en un juego de punto por punto, algo que lo benefició tras la ventaja que había tomado en los cuartos anteriores. Con algunos números que marcaron paridad, como son los casos de los rebotes totales (47-44 para Villa Mitre) y 30 a 28 para el mismo equipo en puntos en la pintura, Unión marcó su supremacía en aspectos como los puntos desde el banco de suplentes (37 a 13) y los lanzamientos de tres puntos 28% a 6 por ciento.

En ese último aspecto, se sintió la diferencia, ya que Villa Mitre terminó el partido con tan solo un triple en 16 intentos, por lo que será un tema a mejorar en el juego dos de la llave. De esa manera, Unión, de la mano de un gran pasaje de Bertona en el segundo cuarto, se quedó con el partido 72 a 62, una cifra que no marca tal vez una gran supremacía, pero que se dio en el desarrollo del partido.

Cronograma

Juego 2: Hoy lunes 2 de agosto (19:00) - Estadio Obras.

Juego 3: Miércoles 4 de agosto (19:00) - Estadio Obras.

Juego 4: Viernes 6 de agosto (19:00) - Estadio Ferro. (*)

Juego 5: Domingo 8 de agosto (19:00) - Estadio Ferro. (*)

Ameghino renovó a Aristimuño

El Club Ameghino Basket confirmó la renovación del villamariense Abel Aristimuño para la temporada 2021-2022 de la Liga Argentina. El capitán jugará por 12° año con la camiseta del León.

Ameghino de Villa María, tras lograr su mejor campaña en la Liga Argentina donde llegó a semifinales de los playoffs de la conferencia Norte ya pone su cabeza en el armado del plantel de la próxima campaña.

Es por eso que la dirigencia no dudó a la hora de renovar las esperanzas con su gran capitán Abel Aristimuño, quien forma parte y estuvo en cada paso junto a Ameghino. Además de ser testigo y protagonista del crecimiento del club para el villamariense esta será su 12º temporada consecutiva en el club de la calle San Juan.

“Ameghino significa estar en casa para mí, yo cumplí un sueño acá que era jugar la Liga Argentina. Cuando era chico tuve ofertas para irme a otros clubes y siempre la respuesta a esas propuestas fue que si llegaba a este nivel lo quería hacer con el León y ese sueño se cumplió”. Declaró el alero de 29 años

En la última temporada, Aristimuño jugó 23 partidos y terminó con un promedio de 7.6 puntos, 4.6 rebotes y 3.1 asistencias en 26 minutos en cancha. Esta fue la campaña que más partidos se perdió el capitán debido a un desgarro sufrido en la Sede de San Francisco que lo dejó afuera de las canchas en el cierre de la fase regular, para recién volver en playoffs frente a Barrio Parque en cuartos de final.

“Lo que yo me llevo de cada temporada es que el Club va mejorando no solamente en la parte deportiva, sino también en infraestructura edilicia y estructuralmente”, sentenció Aristimuño.

Ameghino marca el camino para lo que será su quinta campaña en la Liga Argentina y se espera en los próximos días más novedades acerca de la confección de su roster de jugadores.