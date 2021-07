El jugador Nicolás “Penka” Aguirre confirmó su salida de San Lorenzo

Se confirmó uno de los grandes rumores. Nicolás Penka Aguirre, uno de los máximos ganadores en los últimos años en la Liga Nacional, deja San lorenzo tras seis años donde fue multicampeón tanto a nivel Nacional como Internacional. El base santiagueño dejó su mensaje y despedida en su cuenta oficial de instagram.

Luego de 6 años llenos de éxitos, donde conseguimos títulos nacionales e internacionales, compitiendo a un alto nivel y dejando todo en cada instancia, me toca despedirme de un club que me dio la oportunidad de crecer y brillar, de compartir y vivir los mejores momentos de mi vida. Fue un orgullo defender esta camiseta todo este tiempo.

¿Qué más puedo decir? Allá por el 2015 el comienzo de una etapa que se llenó de gloria, de momentos increíbles y también duros. Los disfruté todos. Muchos de ellos con finales felices, y sí, todos los títulos obtenidos en este maravilloso club que jamás olvidaré. Muchas personas me vienen a la cabeza y nombrar a cada uno sería una lista interminable, pero siento un inmenso agradecimiento por la gente (hinchas incondicionales).

Y quiero remarcar a grandes profesionales como el señor Julio Lamas, quien fue el responsable de mi llegada a este enorme proyecto. Por supuesto, al entusiasta y partícipe de un sueño hecho realidad, Marcelo Tinelli, quien siempre estuvo presente con su apoyo, emoción, aliento y casi como un compañero más. Estoy feliz y agradecido por todo lo que vivimos. Tuve excelentes compañeros; jugadores, técnicos, manangers, jefes de equipo, utileros, dirigentes…

En fin, muchas gracias a todos por cada momento. No quiero olvidar mi mención especial al viejo querido, el gran Juancito. Repito, a todos, muchas gracias por estos hermosos años compartidos, especialmente a los cuervos que los quiero con el alma. Me llevo de este club increíble los mejores recuerdos.

No es un adiós, sino un ¡para siempre!

El Penka disputó un total de 267 partidos en el club de Boedo, convirtiéndose de esta manera en el jugador con más presencias. Goleador histórico con 2851 puntos en 7696 minutos en cancha. Número uno en triples convertidos (413), en asistencias (1302) y segundo en rebotes (1075). Historia pura en nuestra competencia ya que con su último anillo igualó a Martín Leiva y Diego Osella, ambos con seis campeonatos nacionales en sus vitrinas.

También se sumó a Orlando Tourn, Alejandro Reinick y Gustavo Fernández, en serie finales disputadas con seis. Además de obtener las cinco Ligas Nacionales con el Ciclón, Nicolás se consagró en el Súper 4 2017, en dos Supercopas, en el Final 4 del Súper 20 2019 y en dos Ligas de Las Américas 2018 y 2019, respectivamente.