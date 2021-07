El entrenador juninense Facundo Murias continuará su carrera en un club de México

El entrenador juninense Facundo Murias decidió continuar su carrera en tierras mexicanas.

El Club Los Plateros de Fresnillo fue quien contrató sus servicios para la próxima temporada liguera y hacia allá va el Colo.

Será asistente de Juan José Pidal en el equipo profesional de la entidad.

El club

Los Plateros de Fresnillo es un equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con sede en Fresnillo, Zacatecas, México.

Tiene como sede el Gimnasio "Solidaridad Municipal" con capacidad para 4000 personas.

Disertó en el Coliseo

Días pasados el Colo estuvo disertando y entrenando con los chicos de las divisiones formativas del club Ciclista Juninense. En las redes sociales dijo: ”Muy lindo volver a casa, aunque sea por un ratito. Gracias por la invitación Club Ciclista Juninense. ¡Sensaciones maravillosas! Abrazo enorme a toda la familia verdirroja y felicitaciones por la actualidad del club. Está hermoso”.

Así se despidió de Ameghino

El Colo se despidió de Ameghino de Villa María, Córdoba, con un emotivo posteo en facebook. Dijo: “Hace algunos días se filtró una información que tenía en reserva y estaba esperando el momento oportuno para anunciarla. Confirmo que hace un tiempo tomé la decisión de finalizar mi vínculo con Ameghino cuando termine la temporada actual. Una decisión muy difícil, pero sentía que era momento de cambiar de aire.

Hemos tenido un vínculo muy intenso y especial a lo largo de estos 3 años. Ha sido un orgullo enorme y una gran satisfacción representar a semejante institución, con toda la responsabilidad que ello implica. Es imposible poder expresar con palabras lo que he vivido acá. Les puedo asegurar que no han sido solo 3 temporadas de Liga Argentina. Se me vienen a la cabeza innumerables momentos dentro y fuera de la cancha. Llegué a un club que estaba iniciando su segunda participación en LLA, descubriendo un mundo prácticamente nuevo y con muchas ganas de progresar. Hoy Ameghino tiene un proyecto sólido, objetivos claros, se ganó un respeto total en el ambiente y se consolidó como una de las mejores instituciones del país. Soy un privilegiado de haber sido testigo y parte de todo este proceso de crecimiento constante.

Me comprometí al máximo con el proyecto. Entregué todo lo que tenía por Ameghino desde el día 1 (ya van más de 1000) y así será en lo que resta de la temporada. Voy a disfrutar mucho de este último tiempo que me queda en la institución y a dar todo para tratar de cumplir con el objetivo planteado.

Quiero agradecer enormemente a todas las personas que componen la familia del León. A todos mis compañeros de trabajo, dirigentes, colaboradores e hinchas. Y a cada uno de los jugadores (profesionales, amateurs, juveniles) con los que tuve la suerte de compartir. De todos, he aprendido mucho.

Mención especial a Pablo Castro y Pablo Giraudo por confiar en mí durante estos 3 años. Dos de las mejores personas que he conocido en este deporte. Honestos, gente humilde y de valores.

Gracias a todos por tanto respeto y cariño hacia mi trabajo. Espero haber dejado algo por acá. Yo me llevo mucho.

Los voy a llevar por siempre en mi corazón y gracias por estos 3 años maravillosos”.