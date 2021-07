Ciclista confirmó la continuidad del entrenador Daniel Jaule al frente del primer equipo del club

Ciclista Juninense confirmó que sigue el entrenador Daniel Jaule una temporada más.

La idea del club es mantener la base que logró el objetivo de llegar a playoff y así poder renovarle a Maximiliano Tamburini, Alejo Britos y Christian Boudet. También, la comisión directiva, buscará mantener conversaciones con el club de Regatas Corrientes para mantener una temporada más a Tobías Franchela.

Quilmes y Villa Mitre definen hoy

Quilmes falló libres importantes en el cierre y Villa Mitre se quedó con el segundo juego por 78-75.

En consecuencia esta tarde, desde las 19, se define el ganador de la Conferencia Sur y el pasaje a la final de la temporada.

Unión de Santa Fe, primer finalista

Unión conquistó la Conferencia Norte tras vencer a Villa San Martín en el tercer compromiso. Fue victoria 87-76 con un demoledor segundo cuarto y dominio en la segunda parte del juego. Cinco jugadores en doble dígito con Bertona, Ísola y Martín como goleadores.

Intensidad pura fue el comienzo del partido en Alta Córdoba. Tanto Villa San Martín como Unión buscaron imponer su ritmo desde el inicio del juego con diferentes ideas en sus planteos. El partido se fue desarrollando en un clima ventajas mínimas, con Maxi Martín como el encargado de mantener la ofensiva de Unión activa con 8 puntos, buscando las opciones lo más cerca posible del cesto.

De todas formas, Villa San Martín comenzó a despertar y a ser determinante en algunos aspectos del juego, sobre todo defensivos, para recuperar el balón y poder correr la cancha. Así fue que marcó 11 puntos en contraataque y con el aporte de Picton, con 8 puntos en esos primeros diez minutos, fue acelerando su ritmo y se fue al descanso con la ventaja de 22 a 17 en el marcador.

Ya en el segundo parcial, la historia cambió de dueño. Unión se convirtió en el dominador de todas las acciones del juego en esos diez minutos, sin descuidar ningún aspecto de su trabajo en los dos costados de la cancha, aún peleando contra la defensa zonal que le planteó el equipo chaqueño en gran parte de ese segmento. Algo que le fue totalmente adverso al Tatengue en el juego dos de la llave.



Unión logró descifrar esa cuestión con juego cerca del cesto, movilidad de pelota y lanzamientos externos. Ahí fue cuando apareció en toda su dimensión Bertona, con 12 puntos en ese cuarto del juego (incluidos dos triples), llegando Unión a tomar la máxima del partido hasta ese momento de once puntos, cifras con las que se cerró la primera mitad 45 a 34 para irse al descanso con algo de aire con el parcial de 28-12.

A la vuelta del receso largo, Unión arrancó con un triple que llevó la máxima a 14, pero Villa comenzó una leve remontada que generó la ilusión de dar vuelta el partido. Waters, Picton y Favio Vieta empezaron ese breve despertar del equipo chaqueño, que duró poco en ese tercer cuarto, pero que sirvió para bajar a cinco puntos (52-47 con 3min 56seg por jugar), aunque le faltó ritmo para mantener ese momento.

Desde ese momento, Unión volvió a tomar el control de las acciones, con el veterano Isola como el abanderado de ese resurgir del equipo santafesino. Miguel marcó diez puntos consecutivos y le dio la vitamina necesaria a la ofensiva de los santafesinos, que habían perdido dinámica y sobre todo efectividad. Así fue que el Tatengue se fue otra vez al último descanso con la brecha a su favor de 65 a 55.

En los últimos diez minutos, Unión se encargó de trabajar con esa ventaja que había tomado y solo debió mantener su trabajo en ambos costados de la cancha, sin forzar situaciones, sin darle oportunidades a Villa San Martín de reaccionar en el partido. Algo que no ocurrió porque el equipo dirigido por Juan Ponce no le permitió nuevos despertares en el encuentro a su rival y fue inclinando la balanza de manera definitiva a su favor.

Así se fue consumiendo el juego, Unión jugó con varios factores a su favor, incluso el reloj del encuentro que pasó a ser un enemigo para Villa y un compañero para el Tatengue. El equipo santafesino no pasó mayores sobresaltos sobre el final del encuentro y con un gran porcentaje en lanzamientos de campo (30/60-50 por ciento total) sentenció la historia 87 a 76 y se quedó con la Conferencia Norte.