Luis Scola: "No debemos buscar un resultado"

El capitán de la Selección Argentina de básquetbol, Luis Scola reconoció que el equipo albiceleste no debe "buscar un resultado" en los que serán sus quintos Juegos Olímpicos, luego del subcampeonato en el Mundial 2019.

Con su visión siempre clara, Scola admitió que en lo personal está "entusiasmado", pero que necesita "aislarse de lo emotivo" porque no le "suma". Agregó que "Tengo muchas ganas de jugar, estoy entusiasmado, pero intentando no llevar esto para el lado emotivo. Estoy preparándome como cualquier otro torneo, con la misma lógica que el equipo, lo mejor posible, pensando en estar bien física y basquetbolísticamente. Y eso disociarlo lo máximo posible de lo emotivo, porque no suma y lo que no suma, resta. Hoy no me sirve encararlo de otra forma, porque además me siento cómodo con el approach que tuve siempre y quiero terminarlo de la misma manera".

Debut contra un duro adversario

El debut de "El Alma" no será para nada fácil: Enfrentará este lunes a Eslovenia, que tiene a Luka Doncic como estrella, una de las figuras actuales de la NBA.

"Eslovenia tiene al jugador en mejor forma del mundo, que nunca perdió un partido con él en cancha. Doncic tiene números que nunca se vieron en la historia, porque los repite en Europa, la NBA y FIBA. Nunca nadie tuvo ese nivel de dominio. Con un jugador así, ya de por sí, cualquier equipo es poderoso. Deberemos hacer un gran partido para ganarle", explicó "Luifa".

El pivot de 41 años no quiso aventurar si será su último torneo con la camiseta albiceleste, con la que ganó la medalla dorada en Atenas 2004, uno de los máximos hitos del deporte argentino.

"Ni yo tengo claro lo que va a pasar. Pero no es que estoy indeciso o quiero darle suspenso a este tema. Porque yo no encaro las cosas así. No lo hacía cuando jugaba con 30 años y tampoco ahora. Está claro que el desenlace más probable es que no juegue más. Es lo natural. Pero no lo sé. Porque, en realidad, mi mente llega hasta el final de Tokio. No es que terminará el torneo y habrá un tweet, una conferencia de prensa o un anuncio oficial sobre mi futuro. Yo me voy a ir de vacaciones con mi familia y luego de ahí, definiré qué hago junto a mi familia", explicó.

Considera que no

tienen que revalidar

Respecto de la expectativa de la Selección Argentina, Scola consideró que no tienen que "revalidar" el subcampeonato del mundo en China 2019.

"En mi visión no tenemos que revalidarlo. Debemos lograr la mejor preparación y acercarnos lo más posible a nuestro techo. Eso nos va a llevar a un lugar, mejor o peor que en China, no lo sé. Pero no tenemos que buscar un resultado, internamente nuestra dinámica es terminar de completar la mejor previa y tratar de jugar lo mejor que se puede para después convivir con el resultado que nos toque. Pero lo bueno que nuestro compromiso es el más alto que podemos tener", opinó.

Amplió diciendo que "La diferencia con China es que, en la previa del Mundial, este grupo tenía una especial contención por lo que había hecho el anterior, la Generación Dorada, que por los resultados conseguidos y nombres pesados que tenía, generaba cierta sombra sobre este equipo y no le permitía volar y desarrollar su historia. Lo que hicimos los más veteranos fue convencerlo de que podía hacer su propio vuelo, hoy en día ya no se lo tiene que convencer. Ya lo sabe. La narrativa pasa por reproducirlo en otro escenario, más complejo y parejo. Nada más", completó el experimentado Luis Scola.