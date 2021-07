Agustín Acuña: “Ni dudé en aceptar la propuesta del club Nueve de julio”

Tras jugar la temporada pasada en Ciclista Juninense, en la Liga Argentina, el interno Agustín Acuña jugará el Provincial de Clubes, ahora denominado “Prefederal” para 9 de Julio, que tiene el objetivo de ascender y hacer un gran papel en su primera campaña.

El también ex San Martín, que cumplió en el equipo de Daniel Jaule, habló de la temporada qué pasó y sobre su futuro.

Su llegada

“Ni bien Terminamos la temporada con Ciclista Juninense, a los días me contactó el Guri Gauna del club 9 de Julio, que es como un tío para mí, para ver si me podía sumar al equipo. Me contó un poco el panorama del club, sobre el torneo, su primer Provincial que van a jugar y me gustó mucho la idea de sumarme y ni lo dudé”.

Su futuro

“Por ahora quiero meterme de lleno con el equipo, ir compenetrándome de a poco al juego que propone el entrenador Esteban Cattelani para llegar lo más lejos que se pueda con 9 de Julio en su primer regional. Después se verá si hay ofertas aunque creo que es muy temprano todavía”.

Ciclista

“La verdad que armamos un lindo grupo de trabajo, me sentí muy cómodo con los chicos y con el club que me apoyaron en todo momento. Fue una temporada muy rara y bastante difícil para mí, pero el día a día con los compañeros me ayudaron mucho. Son todos muy buenos chicos y la hemos pasado bien”.

Fixture

Conferencia Norte

Hoy 24/7 - 18 - Unión (SF) (1) vs. Villa San Martín (1).